Elezioni Taormina | Tronchet | ' Il tempo della vecchia politica sta finendo'

Elezioni : boom Lega nella città del G7 - a Taormina oltre il 23% : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – Doppia cifra. La sicilianissima Taormina, la città scelta da Matteo Renzi per ospitare lo scorso maggio il G7, si sveglia roccaforte della Lega nell’Isola. Il partito di Salvini nella perla dello Ionio, infatti, incassa il 23,52 per cento dei consensi (1.294 preferenze), dietro solo al M5s, che si conferma primo partito (45,15 per cento), lasciando il Pd a un risicato 1,34 per cento (74 voti). ...