Elezioni Politiche a luglio? Ecco perché sarebbero storiche

I sondaggi per le nuove Elezioni politiche : La media delle rilevazioni delle intenzioni di voto segna un leggero progresso per il M5S e un netto miglioramento per la Lega, ora sopra il 21%. Ancora nessuna maggioranza assoluta in vista, tuttavia.

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati in diretta : Fedriga oltre il 55% - Pd al 28%. M5s perde 10 punti rispetto alle politiche : Cala l’affluenza alle urne in Friuli Venezia Giulia. Per le Elezioni regionali ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013 quando però si votò in due giornate. Un risultato deludente per la consultazione i cui risultati saranno cruciali in chiave nazionale: se la Lega si confermerà con ampio margine primo partito più che doppiando Forza Italia, Matteo Salvini potrà a maggior ragione rivendicare la supremazia nella ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati dello spoglio : Fedriga oltre il 50% - crollo del M5S| I risultati Alle Politiche 2018 | Regionali ... : Ma, ammesso che esista, il Dio della politica ha fatto del Friuli Venezia Giulia l'ennesimo crocevia decisivo, o presunto tale, per le sorti del futuro governo. Il risultato , le urne si sono chiuse ...

Diretta Elezioni Regionali Friuli Venezia 2018/ Affluenza live : 38% h19 - ko post Politiche. Orario risultati? : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Fedriga è il favorito per la vittoria ma il centrodestra rischia di rompersi. Bolzonello e Fraleoni Morgera possono sorprendere?

Elezioni REGIONALI MOLISE 2018/ Risultati diretta - affluenza e confronto con le Politiche : M5s sfida Toma : diretta Risultati ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2018: i due candidati favoriti, per i sondaggi, sono Donato Toma (centrodestra) e Andrea Greco (M5s). Ma il voto avrà impatto a livello nazionale?

[La storia] Il timore dell'Italia sulle Elezioni Politiche del 4 marzo e il pugno duro contro Facebook : Il Garante della Privacy italiano passa all'attacco contro Facebook. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa chiederà un maxi risarcimento al noto social network per la vicenda relativa a Cambridge ...

Il voto in Toscana - alcuni dati sulle Elezioni politiche : Tra gli altri contributi del fascicolo, una tabella sulla serie storica dei risultati delle politiche in Toscana ed un'altra con i venti comuni in cui ciascuna forza politica riporta le migliori ...

Elezioni Politiche - Rapani - FDL - : «scandaloso il valzer dei seggi» : di Redazione Crotone24news.it Il coordinatore regionale della Calabria di FDI rompe il silenzio e attacca la legge elettorale. «Ho voluto attendere fino alla fine, anche se probabilmente ancora la ...

Elezioni Politiche 2018 : le due Italie post-voto : Questo confine fra le due Italie sarà poi ribadito e precisato dagli studiosi di scienza politica , che sulla scorta del famoso libro di Robert Putnam sulla 'tradizione civica' delle regioni italiane ...

Elezioni Politiche 2018 : le due Italie post-voto : La vittoria del centrodestra al Nord e quella del Movimento 5 stelle al Sud ripropongono un'antica spaccatura. Forse è ora di pensare a politiche differenti per riunire quei due mondi così diversi

Quinta Colonna/ Anticipazioni : il dibattito sulle future alleanze politiche dopo le Elezioni (15 marzo) : Quinta Colonna, Anticipazioni: ecco di cosa si occuperà Paolo Del Debbio durante il nuovo appuntamento in onda oggi, giovedì 15 marzo, nella prima serata di Rete4, tutti gli ospiti.

Elezioni Politiche Umbria : i dati di Foligno Video : Terminato lo scrutinio delle 353 sezioni del Collegio Uninominale 02 #Foligno, che comprendeva anche i comuni dell'Altotiberino e dell'Eugubino, risulta eletto alla Camera dei Deputati il Candidato Riccardo Augusto Marchetti, della coalizione di Centro Destra, che insieme Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Noi con l'Italia - UDC arriva al 37,43 %. Mentre al secondo posto c'è il candidato Gino di Manici Proietti del ...

Ha raccolto il 27% : ecco il vero protagonista delle Elezioni Politiche 2018 Video : Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 [Video] hanno sancito una vera e propria rivoluzione, stravolgendo il panorama politico e dando voce a milioni di italiani insoddisfatti della legislatura appena conclusasi. I due trionfatori sono senz'ombra di dubbio Luigi di Maio, ex vicepresidente della Camera dei deputati e candidato premier del #movimento 5 stelle, e Matteo Salvini, europarlamentare nonchè candidato della Lega. Il primo ha visto ...

Elezioni Politiche - il bollino anti-frode aumenta i tempi della votazione Video : Nel pomeriggio di questo sabato 3 marzo si è svolto l'insediamento ufficiale di tutti i seggi elettorali [Video], che nella giornata di questa domenica 4 marzo saranno protagonisti delle #Elezioni politiche 2018. Le classiche operazioni di insediamento delle sezioni elettorali in tutta Italia hanno riservato una sorpresa per scrutatori, segretari e presidenti di seggio: da quest'anno c'è infatti una procedura in più che porta via diverso tempo ...