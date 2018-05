Ecdc | in Europa e Australia tre casi di gonorrea super resistente

SALUTE - ALLARME POLIOMIELITE / Ecdc : possibile ritorno della poliomielite in Europa : ... Pakistan e Afghanistan, con la Regione Europea che ha lo scorso anno festeggiato i 15 anni 'polio free' e l'Oms che ha dichiarato che il mondo "non è mai stato così vicino all'eradicazione". In ...

Polio - Ecdc : “L’importazione di infezioni o di casi in Europa rimane possibile” : La Poliomielite, nonostante i progressi degli ultimi anni, viene comunque considerata un’emergenza di salute pubblica internazionale: dall’inizio dell’anno sono stati già confermati 8 casi, 3 in più rispetto allo stesso periodo del 2017, riporta l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) nel suo bollettino, secondo cui “l’importazione di infezioni o di casi di Polio in Europa rimane ...