Ecco MasterBox K500 e K500L | i primi di una serie di case Cooler Master dotati di

eurogamer

(Di martedì 8 maggio 2018)è da oltre 25 anni una delle aziende leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia.Dal suo DNA nascono quindi unadi soluzioni che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni. Oggi l'azienda taiwanese è lieta di annunciare il lancio ufficiale dei(LED RGB) eL (LED Rosso). Scopriamoli nel comunicato ufficiale: Ilè diverso dagli altridi pannelli trasparenti e attira gli sguardi: è infatti progettato con superfici trasparenti tridimensionali a taglio di diamante della mascherina anteriore e dell'esclusivo pannello laterale in vetro temperato Edge to Edge con bordo sagomato ...