“Ecco le mutande che non si devono lavare” L’ultima novità | qual è il loro segreto

caffeinamagazine

: @iosonokarma ecco perche stiamo andando a remengo,chissa se porta le mutande col pannolino speriamo che arrivi un b… - Parloconte1 : @iosonokarma ecco perche stiamo andando a remengo,chissa se porta le mutande col pannolino speriamo che arrivi un b… - VelvetMagIta : #Scuola media, a #Moncalieri l'esperimento pilota: stop a minigonne, pantaloni a vita bassa e trucco pesante. Ecco… - ninda1952 : RT @alto_adige: Ecco le mutande che non si lavano: FOTO -

(Di martedì 8 maggio 2018) L’igiene intima, si sa, è una cosa fondamentale. Per tutti. Ed è per questo che stiamo sempre molto attenti al tipo di mutanda che compriamo, il materiale di cui è fatta, etc. E poi stiamo anche attenti a lavare sempre e in modo accurato tutta la nostra biancheria. Ma adesso sembra che stia arrivando unarivoluzionaria.che non si lavano e si possono indossare per settimane. Che schifo! Vi verrebbe da dire. Ma andiamo a vedere bene come funzionano prima di gridare allo scandalo. È l’idea di Organic Basics, un brand danese che ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per realizzare una linea di, t-shirt e calzini che non hanno bisogno di essere lavati. O almeno, non in modo frequente. Tutti i prodotti di Silvertech 2.0 (questo il nome del progetto) sono realizzati con il Polygiene, un trattamento a base di cloruro d’argento, ...