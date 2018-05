Ecco il farmaco per l’osteoporosi che frena la caduta dei capelli e ne favorisce la

Ecco come contrastare il colesterolo alto senza statine : un farmaco riduce l’assorbimento intestinale : contrastare efficacemente l’ipercolesterolemia è possibile, non solo con le statine. Un gruppo di specialisti ha approfondito la validità di un nuovo approccio terapeutico, rivalutando, in un’ottica di prevenzione non solo secondaria ma anche primaria, l’utilizzo di Ezetimibe: un farmaco in commercio da anni, di cui è stata dimostrata l’efficacia, non solo in associazione alle statine ma anche in monoterapia, nel ridurre l’assorbimento a livello ...