Eastern Conference | i Cleveland Cavaliers la prima formazione finalista

NBA Regular Season 2017/18 : Heat e Bucks ultime squadre della Eastern Conference ai playoff - tutto ancora in bilico nella Western Conference! : La penultima settimana dell’NBA Regular Season 2017/18 è ufficialmente conclusa. Allo stesso modo anche la Eastern Conference ha chiuso i battenti per quanto riguarda il discorso playoff. Infatti Heat e Bucks sono le ultime due squadre che hanno raggiunto i playoff. Tutta l’attenzione ora si sposta sulla Western Conference che ha ancora 5 posti rimanenti per i playoff con 7 squadre che possono andarci. Le emozioni ...