optimaitalia

: È ufficiale, Life Sentence cancellata da The CW: la serie con Lucy Hale si ferma alla prima stagione… - OptiMagazine : È ufficiale, Life Sentence cancellata da The CW: la serie con Lucy Hale si ferma alla prima stagione… - PLLiarsIta : UFFICIALE — Life Sentence con Lucy Hale (Aria) cancellato dalla CW dopo la prima stagione ?? Il messaggio di Lucy s… - vpolsin : RT @miriamcandurro: Selfie romano finto distratto nomakeup e nofilter ma con un orgogliosissimo inizio di abbronzatura. Notizia ufficiale:… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Più che una sentenza di vita, una di morte:è ormai, come ha conto con un tweet la sua attrice protagonista.La, famosa per aver interpretato Aria Montgomery in Pretty Little Liars, ha affidato a Twitter un lungo pensiero scritto con una nota sul telefonino, in cui annuncia la cancellazione dellacon un ringraziamento collettivo a chi vi ha partecipato. "Ho appena avuto la triste notizia chenon tornerà per una seconda stagione. Ero sentimentalmente legata a questa storia e a tutti coloro che erano coinvolti quindi sono un po' sconvolta ora, ma mi sento fortunata perché siamo riusciti a raccontare una bella storia. A volte le cose non trovano il favore del pubblico e lesemplicemente non funzionano, ma sono molto fiera di quello che abbiamo ottenuto e dell'esperienza che ho fatto.è stata ...