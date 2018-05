E.ON - nel primo trimestre crescono i profitti : Trimestrale positiva per E.ON , società tedesca del settore delle energie rinnovabili. I dati per il primo trimestre del 2018 hanno confermato una forte crescita in questa prima parte dell'anno. ...

MotoGP 18 si mostra nel primo video di gameplay : A distanza di qualche tempo dall'annuncio ufficiale del nuovo MotoGP 2018 di Milestone e Dorna Sports S.L., ora possiamo finalmente vedere il titolo in azione nel primo video di gameplay.Il videogioco ufficiale dedicato alla MotoGP tornerà con un'edizione completamente rinnovata per celebrare tutta la passione e l'adrenalina del motomondiale più veloce del pianeta. MotoGP 18 darà l'opportunità a tutti i videogiocatori di prendere parte in prima ...

Ferragamo - utili e ricavi in calo nel primo trimestre : Ferragamo archivia il primo trimestre dell'anno con un utile netto di 9 milioni in calo del 18,8% sullo stesso periodo del precedente esercizio. I ricavi ammontano a 304 milioni di euro , -1,7% ...

Fisco - Tesoro : “nel primo trimestre entrate a +2 - 8%”. Le ritenute Irpef pagano 1 miliardo in più : Nei primi tre mesi del 2018 le tasse hanno portato nelle casse dello Stato 97,058 miliardi di euro. Una crescita del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. A comunicarlo è il ministero dell’Economia e delle finanze. Un risultato, spiegano i tecnici, raggiunto grazie sia alle imposte dirette sia a quelle indirette. I miliardi in più arrivano soprattutto dalle ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati: la tassa ...

Agricoltura - Enea realizza primo simulatore smart per coltivare piante anche nello spazio : Teleborsa, - Enea ha brevettato e realizzato presso il Centro Ricerche di Portici il primo "microcosmo" per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi di piante come olivo, patata, pomodoro, ...

Agricoltura - Enea realizza primo simulatore smart per coltivare piante anche nello spazio : Enea ha brevettato e realizzato presso il Centro Ricerche di Portici il primo "microcosmo" per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi di piante come olivo, patata, pomodoro, lattuga e ...

Gettito fiscale cresce nel primo trimestre del 2018 : La crescita delle imposte dirette 'riflette essenzialmente l'andamento delle ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati , +2,5%, ', spiega il ministero dell'Economia, positivo anche l'...

Valsoia - conti in salita nel primo trimestre : Teleborsa, - conti in salita per Valsoia. Il gruppo registra un fatturato pari a 18,4 milioni di euro in crescita del 3% rispetto al primo trimestre - omogeneo - 2017. Aumento a due cifre dell'utile ...

Valsoia - conti in salita nel primo trimestre : conti in salita per Valsoia . Il gruppo registra un fatturato pari a 18,4 milioni di euro in crescita del 3% rispetto al primo trimestre - omogeneo - 2017. Aumento a due cifre dell'utile netto che ...

Indonesia : Pil cresciuto del 5 - 19% annuo nel primo trimestre : Secondo quanto comunicato da Badan Pusat Statistik , l'Ufficio nazionale di statistica di Jakarta, , l'economia dell'Indonesia ha segnato un progresso su base annua del 5,06% nei primi tre mesi del 2018, contro il 5,19% del quarto trimestre 2017 , 5,10% nel terzo, e sotto al 5,18% del consensus di ...

Volley - Sir Safety Perugia nella storia : ecco il primo Scudetto : Sconfitta in gara 5 la Lube, la Sir Safety è nella storia BLOG La stella di Lollo - di Doriano Rabotti

Diretta / Fondi Bisceglie (risultato live 2-2) streaming video e tv : fuochi d'artificio nel primo tempo! : Diretta Fondi Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Pontini già pronti per i play out, pugliesi soddisfatti(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:11:00 GMT)

Edison torna in utile nel primo trimestre : Edison torna profittevole nel primo trimestre. La società energetica ha chiuso il periodo con un utile netto di 42 milioni di euro rispetto alla perdita di 19 milioni messa a bilancio nello stesso ...

Moncler fa il pieno di ricavi nel primo trimestre : Teleborsa, - Fatturato in forte crescita per Moncler nel primo trimestre. Il luxury brand italiano ha riportato ricavi pari a 332 milioni di euro, in aumento del 20% , +28% a tassi di cambio costanti ,...