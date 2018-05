“È morto in auto” Lutto per Caterina Balivo La notizia ha sconvolto anche la sua città

caffeinamagazine

(Di martedì 8 maggio 2018)gravissimo per. L’intera cittadina di Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta, è ancora sconvolta per quanto accaduto. Un uomo, come raccontano le fonti locali, mentre si trovava all’interno della propria auto a Qualiano, nella provincia di Napoli, ha accusato un malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Si tratta infatti di Michele, 39 anni, imprenditore molto conosciuto nella zona e cugino della popolare conduttrice. L’amico che si trovava con lui in auto ha allertato immediatamente i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 39enne. Come detto, l’intera comunità del Casertano è sconvolta per la morte prematura dell’uomo che era molto conosciuto in, non soltanto per il suo lavoro di imprenditore, maperché è il cugino dell’ex ...