“È già morto”. Ma quando vanno a staccare la spina… I genitori avevano deciso di donare i suoi organi dopo il consulto dei medici. La storia che commuove il mondo : Questa storia ha dell’incredibile. dopo la tragedia del piccolo Alfie, ecco che invece arriva un vero e proprio inno alla vita. La vita che sa vincere la morte. Sembrava spacciato Trenton McKinley, un 13enne dell’Alabama (Usa) rimasto vittima di un grave trauma cerebrale e ormai ritenuto senza speranza dai medici. Il suo era un caso disperato, tanto che i genitori – su consiglio dei medici – avevano ormai ...

Lascia il cane nell’auto chiusa e parcheggiata al sole - al ritorno lo trova morto : L'animale, un esemplare di boxer, notato da alcuni vicini di casa e dall’ex moglie dell'uomo che hanno chiamato i vigili del fuoco.Continua a leggere

Terracina - il giallo dei corpi in mare : sono madre e figlioletta - legate all'imprenditore morto 2 giorni fa : Due cadaveri sono stati ritrovati in mare a Terracina. Si tratterebbe di una donna e di una bambina i cui corpi sono stati ritrovati abbracciati. La donna aveva un giubbotto di salvataggio....

“Non mangiatela!”. Lattuga killer - primo morto. Dopo 120 casi di infezione - arriva la notizia ufficiale : Dopo gli oltre 120 casi segnalati in nelle ultime settimane, arriva purtroppo la prima morte in a causa di un’infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli, rilevato nella Lattuga. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato 121 casi di infezione tra persone di età compresa fra 1 e 88 anni, riporta il ‘New Scientist’. L’infezione è stata segnalata in 25 stati americani. ...

Giallo Parioli - Giuseppe morto per mix alcol-droga : Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Sarebbe stato un mix di alcol e droga a provocare la morte di Giuseppe De Vito Piscicelli, il 23enne trovato morto dalla madre la mattina del primo maggio nella sua abitazione nel quartiere Parioli a Roma. Con lui in casa c’era la fidanzata, anche lei con problemi di droga

Giallo Parioli - Giuseppe morto per mix alcol-droga : Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Sarebbe stato un mix di alcol e droga a provocare la morte di Giuseppe De Vito Piscicelli, il 23enne trovato morto dalla madre la mattina del primo maggio nella sua abitazione nel quartiere Parioli a Roma. Con lui in casa c’era la fidanzata, anche lei con problemi di droga, che resta indagata per omicidio colposo in attesa dei risultati degli esami tossicologici. Quanto alla scritta “mi hai lasciata ...

