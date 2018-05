“È già morto” Ma quando vanno a staccare la spina… I genitori avevano deciso di donare i

caffeinamagazine

: ??Salvini: 'No a premier tecnico'. Il governo di tregua è già morto. Il segretario leghista vuole un governo a tempo… - masechi : ??Salvini: 'No a premier tecnico'. Il governo di tregua è già morto. Il segretario leghista vuole un governo a tempo… - FralemoreNere : RT @andrea_spadaro_: #ChiHa paura di vivere è già morto - 000120o : RT @globalistIT: Era già tutto pronto per espiantargli gli organi: 13enne si risveglia -

(Di martedì 8 maggio 2018) Questa storia ha dell’incredibile. Dopo la tragedia del piccolo Alfie, ecco che invece arriva un vero e proprio inno alla vita. La vita che sa vincere la morte. Sembrava spacciato Trenton McKinley, un 13enne dell’Alabama (Usa) rimasto vittima di un grave trauma cerebrale e ormai ritenuto senza speranza dai medici. Il suo era un caso disperato, tanto che i– su consiglio dei medici –ormai autorizzato l’espianto degli organi. Ma il 13enne, propriola sua ora sembrava scoccata, si è aggrappato alla vita e non l’ha più lasciata. Il giovane, come ha raccontato la madre Jennifer a Cbs News, si è svegliato 24 ore prima che staccassero le macchine. “Il giorno dopo era in programma l’ultimo test cerebrale per la dichiarazione di morte, ma i suoi segni vitali sono migliorati, così il test è stato cancellato”, ha ...