Due persone sono morte e quattro sono state ferite da un’esplosione in un appartamento a

Ultimi Due episodi di Arrow 6 : da Tommy Merlin alla caccia ad Oliver e alle persone che ama - chi morirà? : L'episodio di ieri sera di Arrow 6 non solo ha segnato il "piccolo" ritorno di Tommy Merlin (alias Human Target) ma ha condannato a morte Oliver e tutte le persone che ama. Il processo contro il bel Queen non è andato come Diaz aveva previsto nonostante il suo "interessamento" e le sue pressioni su Dog e sullo stesso giudice (finito poi morto per sua stessa mano) e alla fine Oliver è tornato libero ma con una taglia che adesso pende sulla sua ...

Milano : polizia arresta Due persone per spaccio di droga : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due uomini per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri notte, poco prima delle 2, l'equipaggio di una volante ha notato due persone nascondersi dietro un cassonetto in via Ripamonti. Gli agenti si sono fermati per un c

Milano : accoltellano e rapinano Due persone - cinque giovani arrestati (2) : (AdnKronos) - Dopo averli malmenati e colpiti ripetutamente, hanno accoltellato uno dei due con un fendente al fianco; l'altro invece è stato aggredito con un grosso coltello dalla lama di circa 50 centimetri diretto verso il capo, ma nel tentativo di difendersi ha riportato una ferita gravissima a

Milano : accoltellano e rapinano Due persone - cinque giovani arrestati : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in co

Milano : accoltellano e rapinano Due persone - cinque giovani arrestati : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in concorso. Per uno l’accusa è anche di tentato omicidio. Tranne uno, sono tutti senza fissa dimora e con precedenti, alcuni anche specifici ...

Milano : accoltellano e rapinano Due persone - cinque giovani arrestati (2) : (AdnKronos) – Dopo averli malmenati e colpiti ripetutamente, hanno accoltellato uno dei due con un fendente al fianco; l’altro invece è stato aggredito con un grosso coltello dalla lama di circa 50 centimetri diretto verso il capo, ma nel tentativo di difendersi ha riportato una ferita gravissima a un braccio. Gli agenti del commissariato Bonola, acquisite ed esaminate attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza ...

Roma-Liverpool - arrestati Due ultrà inglesi : altre sei persone denunciate : Due tifosi del Liverpool sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sei persone sono state denunciate dalla polizia: un altro bagarino romano, dalla ...

Roma-Liverpool - arrestati Due ultrà inglesi : altre sei persone denunciate : Due tifosi del Liverpool sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sei persone sono state denunciate dalla polizia: un altro bagarino romano, dalla ...

Giappone - incubo sulle montagne russe : 64 persone bloccate a testa in giù per Due ore : Leggi l'Articolo - Un incubo durato 2 ore per 64 persone rimaste a testa in giù sulle famose montagne russe Giapponesi della Universal Studio di Osaka dove due carrelli ...

Incubo sulle montagne russe : la giostra si blocca e 64 persone rimangono a testa in giù per Due ore : Sessantaquattro visitatori sono rimasti appesi a testa in giù sulle montagne russe dell’Universal Studios Japan di Osaka, in Giappone. Il malfunzionamento di un sensore ha fatto bloccare la “Flying Dinosaur”, lasciando penzolare i suoi passeggeri a trenta metri d’altezza. Gli addetti del parco sono intervenuti immediatamente ma sono riusciti a liberare i passeggeri solo dopo due interminabili ore L'articolo Incubo sulle montagne russe: la ...

L’ISIS ha rivendicato i Due attentati a Kabul di questa mattina - nei quali sono state uccise più di 20 persone : Almeno 25 persone sono state uccise lunedì mattina in due attentati a Kabul, la capitale dell’Afghanistan. Gli attentati sono stati rivendicati dallo Stato Islamico (o ISIS) e sono stati compiuti nel quartiere Shashdarak, dove si trova l’edificio del ministero della The post L’ISIS ha rivendicato i due attentati a Kabul di questa mattina, nei quali sono state uccise più di 20 persone appeared first on Il Post.

Paura a San Severo - esplode fabbrica di botti : Due persone ferite - uno è grave : Al lavoro i soccorritori e i vigili del fuoco chiamati per domare l'incendio scoppiato nella fabbrica che si trova in periferia, nella zona di Rignano ed è di proprietà dei fratelli Del Vicario di San Severo.Continua a leggere

Paura a San Severo - esplode fabbrica di botti : Due persone ferite : Al lavoro i soccorritori e i vigili del fuoco chiamati per domare l'incendio scoppiato nella fabbrica che si trova in periferia, nella zona di Rignano ed è di proprietà dei fratelli Del Vicario di San Severo.Continua a leggere

Due gli italiani nella classifica del Time sulle 100 persone più influenti al mondo : Pochissimi gli italiani che figurano nelle 15 edizioni della Time list e nessuno prima di oggi proveniente dalla scienza. Giuliano Testa originario di Padova lavora al Baylor University Medical ...