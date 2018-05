Due arresti a Roma per la duplice aggressione al bar Picchiati il titolare e una donna

Raid dei Casamonica nel bar alla periferia di Roma : Due arresti : Pestati una donna e il gestore del locale che è stato poi distrutto dai membri del clan, dopo la denuncia sono arrivate anche le minacce di morte, indaga la Dda

Bastone - coltello e minacce in un bar a Pozzallo : Due arresti : La Guardia di Finanza ha arrestato due tunisini armati di un Bastone e di un coltello in un bar di Pozzallo per minacce e lesione. Erano ubriachi.

Raid Casamonica in bar Roma - Due arresti : 8.50 Per il Raid nel bar della capitale del 1° aprile scorso, due persone sono state arrestate e altre due sono ricrcate. Sono questi i primi provvedimenti dopo l'aggressione ai danni di una donna disabile e del barista da parte di appartenenti al clan dei Casamonica. Il caso,venuto alla luce ieri dopo la diffusione di un video che riprendeva l' aggressione nel bar della Romanina, ha suscitato forte indignazione,l'avvio di un'indagine della ...

Roma : Controlli ad Ostia - Due arresti : Roma – I Carabinieri di Ostia nell’ultimo weekend hanno svolto intensi Controlli. Obiettivo principale e’ stato il capillare controllo del territorio con la prevenzione e la repressione dei reati e il controllo della circolazione stradale. I Carabinieri sono intervenuti ieri, a seguito della richiesta fatta sul “112”, in un’abitazione di Ponte Galeria. Per sedare una lite tra un 28enne Romano, agli arresti ...

Agrigento : violenta rapina ad anziano - Due arresti : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) – Svolta nelle indagini per la recente rapina in abitazione avvenuta a Naro (Agrigento) ai danni di un anziano. I Carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia di Licata hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento e della Procura dei Minori di Palermo, facendo scattare le manette ai polsi di due giovani, tra cui un minore, ...

Spaccio di hascisc e marijuana - Due arresti nella notte a Cagliari - Sardiniapost.it : Circa duecento grammi di hascisc e quasi cento di marijuana. E poi un bilancino di precisione, un foglio con la contabilità 'commerciale' e circa mille euro. Durante la notte i carabinieri della ...

Commisero un furto nel Foggiano nel 2008 : Due arresti a Noto : Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Noto. Si tratta di Gelsomino Di Giovanni, 44 anni e Angelo Spinelli di 34. I militari dell'Arma hanno eseguito due ordini di esecuzione per la ...

Milano : rubano borsa ad anziana e fanno spese con bancomat - Due arresti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Hanno rubato la borsa ad una anziana signora e hanno fatto spese con il bancomat della vittima. Nei guai due cittadini peruviani, arrestati dagli uomini della Squadra Mobile di Milano. Si tratta di J.C.S., 45 anni, e P.J.G., 29 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. L’episodio è avvenuto in via Marghera: qui alcuni uomini in servizio hanno notato i due in atteggiamento sospetto e ...

Nocera Inferiore - controlli sul territorio : Due arresti per spaccio di droga : Nocera Inferiore. Nel corso della settimana sono proseguiti da parte di personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore i servizi di controllo ...