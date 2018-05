Droga | 14 kg in auto | correvano in A22

Palermo : auto di lusso imbottita di Droga - tre arresti e sequestro 100 kg hashish (2) : (AdnKronos) - Gli agenti, hanno fatto irruzione all’interno dell’immobile ed i tre uomini presenti, si sono dati a precipitosa fuga per le campagne circostanti. Le accurate ricerche, ostacolate da qualsiasi assenza di luce ed espletate nelle campagne circostanti, hanno permesso di rintracciare e cat

Palermo : auto di lusso imbottita di Droga - tre arresti e sequestro 100 kg hashish : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto tre uomini, responsabili di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente ed ha sequestrato 100 kg di hashish del valore di mezzo milione di euro. Gli arrestati, tutti napoletani, sono Giuseppe De Fenza, Giuseppe Di

Frontale fra ubriaco in auto e Drogato su furgone : Reggio Emilia, 6 mag. (AdnKronos) - Alcol e droga dietro un incidente che si è verificato nei giorni scorsi sulla via Emilia. Pochi minuti dopo le 5 dello scorso 27 marzo, uno scontro aveva coinvolto un furgone frigorifero e una Renault Megan lungo la statale 9 Emilia, a Ponte Enza, nel comune di Ga

Mentana. Drogato brucia l’auto della madre : Mentana. Drogato brucia l’auto della madre – I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per tentata estorsione, danneggiamento seguito da incendio e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari, intervenuti in via delle Molette presso l”abitazione della madre, hanno accertato che l’uomo aveva minacciato la donna al fine di estorcerle del denaro, da ...

Napoli - 25 arresti per Droga : quasi tutte donne/ Ultime notizie : smantellato mercato "autonomo" da clan : Napoli, 25 arresti per droga: quasi tutte donne. Agenti della compagnia di Torre del Greco hanno smantellato mercato autonomo da clan in 11 piazze della provincia.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:16:00 GMT)

Incensurato sorpreso dalla polizia : tre pistole e Droga tra auto e casa : Trasportava nella sua automobile hashish, marijuana, cocaina e, quando i poliziotti hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, sono state trovate tre pistole e altra droga. Ad Afragola, in ...

Droga in auto e in casa una serra per coltivare marijuana : arrestato : Due dosi di marijuana nell'auto e in casa un'intera stanza dedicata alla coltivazione della Droga. Per questo motivo un ragazzo di 21 anni originario di Sutera, in provincia di Caltanissetta, è stato ...

Catania - arrestato corriere della Droga : 2 chili di cocaina in auto : arrestato dalla Polizia di Catania un correire della droga. Si tratta del 27enne Cosimo Tassone, aveva oltre 2 chili di droga nascosti nell'auto.

Droga - in auto con 57 kg di marijuana : un arresto a Messina - : L'uomo, fermato dalla Guardia di Finanza, aveva nascosto il carico nel bagagliaio dell'auto. Scoperto grazie all'intervento di un cane antiDroga, è stato condotto in carcere in attesa di giudizio

Trovato con un etto di Droga in auto. In casa altri nove : Un uomo di Campagna Lupia arrestato dai carabinieri dopo essere stato fermato per un controllo. La perquisizione è proseguita nella sua abitazione

Va a comprare la Droga e si dimentica la figlia legata al sedile dell’auto : la bimba muore : Va a comprare la droga e si dimentica la figlia legata al sedile dell’auto: la bimba muore Kayley Freeman, due anni, è morta lo scorso agosto per asfissia posizionale: il suo corpicino era rimasto nella stessa posizione per troppo tempo. Ora sua madre Deanna J. Joseph, è stata condannata a 15 anni di carcere. Quel […] L'articolo Va a comprare la droga e si dimentica la figlia legata al sedile dell’auto: la bimba muore proviene da NewsGo.

