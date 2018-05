Doppio lavoro all’Università | cosa ne penso io che insegno nel dipartimento di Fisica

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 maggio 2018) Vista dall’esterno, l’iniziativa giudiziaria che ha portato a richiedere indietro lo stipendio a centinaia di professori non sembra altro che l’ennesima occasione per invocare severe punizioni su tutto il sistema universitario. Se però vogliamo uscire dalle facili generalizzazioni, analizzare questa vicenda serve a capire quanto in realtà l’Università non sia un’entità omogenea, anzi includa realtà e problematiche completamente differenti e richieda quindi provvedimenti mirati per evitare di gettar via il bambino insieme all’acqua sporca. Innanzitutto, un primo dato per valutare la dimensione del fenomeno: nel Lazio, su 851 docenti afferenti a Ingegneria e Architettura, 24 non sono risultati in regola. In Campania, su 868 docenti, gli irregolari sono stati 31: la percentuale di docenti colti in fallo è quindi del 3,2%, a fronte di un 96,8% che invece si è comportato ...