Dopo lo scudetto la Sir Perugia si prepara alla Final four di Champions league

Lo sfogo di Allegri Dopo Inter-Juve : lo scudetto si vince con gli schemi o con i campioni? : Una splendida novità, quasi rivoluzionaria, primo atto di uno sport, il calcio, che deve a tutti i costi rinnovarsi per non rischiare il peggio. Grazie alla Juventus e al Napoli il movimento potrà ...

Juventus - Allegri crede nello Scudetto/ Dopo il ko con il Napoli : “Ora tutti parlano e io mi diverto” : Juventus , Allegri suona la carica Dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto i discorsi per lo Scudetto : il tecnico bianconero chiede qualche sacrificio in più ai suoi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Juventus - Allegri Dopo il ko col Napoli : 'Per lo scudetto serve qualcosa di straordinario' : "Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al ...

Quote scudetto : Dopo il pareggio col Sassuolo - per il Napoli si fa dura : Lo stop dei partenopei a Reggio Emilia ha indirizzato il titolo verso la Juventus, ora avanti di quattro punti. Anche per i bookmaker l'esito sembra scontato. L'articolo Quote scudetto: dopo il pareggio col Sassuolo, per il Napoli si fa dura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.