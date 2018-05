Donnarumma-Psg | Jemerson-Lazio | quanti incroci tra Francia e Italia

Gigi Donnarumma - Mino Raiola lo offre ufficialmente al Psg. Ma davanti a lui ci sono tre nomi : Prime manovre di mercato in casa Paris Saint Germain in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As Mino Raiola avrebbe offerto al club francese, contattando ...

Milan - non c'è solo il PSG su Donnarumma : Le parole di Mino Raiola di ieri allontanano nuovamente Gigio Donnarumma dal Milan . Sul portiere classe '99 c'è da tempo l'interesse del Paris Saint-Germain ma, come scrive il Corriere dello Sport , presto anche alcuni club della Premier potrebbero far arrivare le loro offerte in via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan - Donnarumma al PSG? Altro che Reina per sostituirlo Video : Ancora indecifrabile il futuro di Gianluigi Donnarumma, che continua ad essere to da numerosi club europei. Intanto, il #Milan ha ingaggiato Reina, portiere di trentacinque anni che però finira' questa stagione al Napoli. Donnarumma, comunque, è to con grandissima insistenza dal Paris Saint Germain, club che sarebbe disposto a fare follie per garantirsi il suo cartellino. La dirigenza transalpina, infatti, ha intenzione di effettuare una vera e ...

Milan - prima giornata da rossonero per Reina. Il Psg in pressing su Donnarumma : Visite mediche in gran segreto con il Milan, poi, un giro in centro in compagnia della moglie per cercare casa. Pepe Reina, in scadenza 2018, ha approfittato della trasferta Milanese e del giorno ...

Calciomercato Milan - accordo con Reina per luglio : Donnarumma al Psg : Calciomercato Milan – Grande fiducia in casa Milan dopo le ultime importanti prestazioni, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista in campionato ed Europa League, adesso la prova del nove nella difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma. Nel frattempo si continua a pensare al mercato della prossima stagione, nelle ultime ore importante mossa del club rossonero. accordo raggiunto con l’attuale portiere del Napoli Reina, ...

Donnarumma al PSG?/ Milan - il portiere giocherà a Parigi : Plizzari è il futuro : Donnarumma al PSG? Milan, l’estremo difensore ha scelto: giocherà a Parigi. Il portiere del club rossonero e della nazionale italiana, sembra destinato al Parco dei Principi(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 15:10:00 GMT)

