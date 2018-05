Don Chisciotte Fremaux Ho rivoluzionato Cannes per difendere i film

Finalmente! Il trailer del Don Chisciotte di Terry Gilliam : A quasi un anno dall’ultimo ciak e a più di due decenni dall’inizio del progetto, The Man Who Killed Don Quixote, il film su Don Chisciotte del Terry Gilliam di Monty Python e il Sacro Graal e Brazil, è di imminente uscita nelle sale con tanto di trailer . Protagonisti Adam Driver e Jonathan Pryce e con Olga Kurylenko nei panni (solo metaforici, perché il suo personaggio ha tutt’altro nome) di una modernissima Dulcinea, il film ...

All'Eliseo il Don Chisciotte di Ruggero Cappuccio : Presunto discendente dell'autore del Don Chisciotte della Mancia, il professor Cervante combatte una lotta personalissima contro il processo di disumanizzazione che incombe sul mondo. In una delle ...

TSA - stagione aquilana in scena Don Chisciotte della Pignasecca - con Peppe Barra e Nando Paone : L'Aquila - Gli esplosivi ed eclettici Peppe Barra e Nando Paone, nei panni di un irresistibile fido scudiero e del suo bizzarro hidalgo spagnolo, vanno in scena, per la stagione Teatrale aquilana, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, martedi 6 marzo, ore 21.00, e mercoledì 7 marzo, ore 17.30, Ridotto del Teatro Comunale di l’Aquila, con Don Chisciotte della Pignasecca, adattamento di Maurizio De Giovanni, liberamente tratto da ...