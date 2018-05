Diventa milionaria copiando gli investimenti dei suoi capi La segretaria muore e lascia

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) Nessuno sapeva che fosse: Sylvia Bloom per 67 anni ha lavorato nello stesso studio legale di New York mettendo da parte un'immensa fortuna. A 96 anni è andata in pensione, pochi mesi dopo è morta, nel 2016, e ha donato tutto quel tesoro segreto in beneficenza: circa 9 milioni di dollari per finanziare borse di studio universitarie.Neanche i parenti più stretti sapevano del denaro raccolto nel tempo dalla donna: soltanto dopo la recente apertura del testamento hanno scoperto a quanto ammontava il suo patrimonio. La maggior parte di quest'ultimo, secondo le disposizioni dell'anziana, doveva essere destinato all'Henry Street Settlement per finanziare borse di studio universitarie destinate a studenti svantaggiati. Ma non solo: la Bloom ha donato altri 2 milioni all'Hunter College e ad un fondo che finanzia borse di studio, che deve essere ancora annunciato.A ...