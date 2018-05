Diritti tv | Ferrero | “abbiamo contratto e sarà rispettato”

calcioweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) ”Il presidente Micciché ha avuto mandato di verificare il requisito del tribunale e poi andare avanti per capire la decisione da prendere. Scadenza? Quella normale, legale. Non siamo preoccupati perché abbiamo un(con Mediapro ndr) e siamo sicuri che lo rispetteranno”. Sono le parole del presidente della Sampdoria, Massimo, all’uscita dell’Assemblea Lega di Serie A svoltasi a Roma. ”Governance? Anche per questa cosa il presidente Micciché presenterà dei nominativi -ha sottolineato il numero uno blucerchiato- per avere una governance compatta ed essere alla pari delle altre leghe europee.ha poi parlato del suo tecnico. “Se De Laurentiis mi ha chiesto Giampaolo? Deve chiamare lui, nel calcio può succedere di tutto ma ora sta alla Sampdoria”. (AdnKronos) L'articolotv,: “abbiamo...