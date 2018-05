Diretta ' GF15' eliminato 4^ serata | ' Luigi te ne devi andare'

Blastingnews

: Caro @GrandeFratello, noi stasera ci aspettiamo: - la squalifica di Baye Dame e di Luigi Favoloso - la nomination d… - trash_italiano : Caro @GrandeFratello, noi stasera ci aspettiamo: - la squalifica di Baye Dame e di Luigi Favoloso - la nomination d… - trash_italiano : MATTEO CHE DICE 'ANGELO VUOLE IL MIO CAZ*O' DURANTE LA DIRETTA CON #POMERIGGIO5. MUOIO. #GF15 - matteograndi : Barbara d’Urso è riuscita a condensare in un unico programma la somma del trash di 20 anni di sottocultura televisi… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Questa sera torna in onda la 4^del Grande Fratello 2018. Il reality di Barbara d'Urso si è visto spostare la programmazione VIDEO a causa di alcune decisioni della Mediaset. Nonostante tutto, questa edizione continua a regalare numerosi colpi di scena. Sinora sono stati eliminati Simone, Valerio e Patrizia mentre Baye Dame è stato squalificato in to agli atti di bullismo nei confronti di Aida Nizar.Grande Fratello 2018: ecco chi rimpiazza Baye Dame Questa sera scopriremo chi dovra' lasciare la casa tra la discussa concorrente iberica,Favoloso, Simone Coccia e Alberto Mezzetti. Vi riveliamo che, secondo alcuni sondaggi, sara' proprio l'ex fidanzato di Nina Moric a lasciare la casa di Cinecitta'. L'avventura del Favoloso non è stata una passeggiata. L'uomo ha dovuto fare i conti con la furia dei fan che lo hanno criticato per il suo scorretto ...