Dire che si sta meglio senza un governo è una follia

Alimenti - ColDiretti : scattano le multe per le etichette “fake” : scattano le multe per silenzi e bugie sulle etichette degli Alimenti. E’ quanto annuncia la Coldiretti in relazione all’entrata in vigore mercoledì 9 maggio 2018 delle sanzioni, da 500 a 40mila euro, per chi non rispetta trasparenza e corretta informazioni al consumatore su quello che viene offerto sugli scaffali. La novità è prevista dal decreto legislativo 23 del 15 dicembre 2017 che “dà attuazione” alla disciplina dell’Unione europea di ...

Anche la Meloni sbarra la porta : "Diremo no a esecutivi nati al Colle" : Roma - Al termine delle consultazioni Giorgia Meloni lascia il Quirinale a piedi, nonostante i tacchi alti indossati sotto un pantalone nero e un blazer bianco, parlando con Matteo Salvini, mentre ...

DireTTA / Empoli Cremonese (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Un pareggio che accontenta tutti : DIRETTA Empoli Cremonese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Toscani promossi in Serie A, i grigiorossi non vincono da 17 partite e rischiano(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:11:00 GMT)

Consumi - ColDiretti : “Flop ortofrutta per i sacchetti dopo il record” : Il calo dei Consumi colpisce l’ortofrutta nel primo trimestre dell’anno dopo il record italiano del decennio, con 8,52 miliardi di chili acquistati nel 2017, un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti a commento delle elaborazioni Ismea, relative ai primi tre mesi del 2018 che, per effetto dell’introduzione dell’obbligo dei sacchetti, ...

Made in Italy - ColDiretti : “Con l’etichetta di origine l’Italia leader nell’Ue” : l’Italia si pone all’avanguardia in Europa nelle politiche per la trasparenza dell’jnformazione ai consumatori, con l’etichetta di origine Made in Italy su ¾ della spesa per impedire di spacciare prodotti stranieri come nazionali. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare il decreto firmato dal Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in qualità di Ministro delle Politiche agricole, alimentari e ...

Alien 3/ Su Rai 4 il film Diretto da David Fincher (oggi - 7 maggio 2018) : Alien 3, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Sigourney Weaver, Lance Henriksen e Charles Dance, alla regia David Fincher. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 17:03:00 GMT)

“Very - very hot”. Sesso tra Meghan Markle e Harry. Mancano solo due settimane al Royal Wedding - ma quelle immagini che stanno girando sul web hanno fatto impalliDire la regina : Il 19 maggio è alle porte e ormai l’attesa per le nozze dell’anno è sempre più fervente. Naturalmente data l’importanza dell’evento la ‘macchina del matrimonio’ è in piena attività e i preparativi sono motivo di grande apprensione per la Royal Family: tutto deve quadrare alla perfezione. Ma a due settimane dal fatidico ‘sì’ ci sono altri grattacapi che stanno mettendo in apprensione Lilybeth&Co. Proprio domenica prossima uscirà ...

Pd - Richetti : “L’ultima Direzione è stata surreale. Renzi? Il prossimo campionato non è il suo - deve allenarsi a lungo” : “L’ultima direzione Pd? Sono molto insoddisfatto dal suo esito. È stato un dibattito surreale”. Così, a Faccia a Faccia (La7), il senatore Pd, Matteo Richetti, commenta con toni duri l’ultima direzione del suo partito. E spiega: “Dovevamo dire con chiarezza che c’era una linea politica comune a tutti, e cioè quella secondo cui dovevamo davvero aprire un dialogo col M5S. E la direzione Pd doveva votare ...

“Punizione immediata”. GF - un fatto grave a poche ore dalla Diretta. I concorrenti vengono sorpresi da urla atroci e non sanno bene come comportarsi. Ma la reazione di uno di loro lascia senza parole. Il pubblico non gradisce affatto e chiede provvedimenti : Manca davvero poco alla quarta puntata del Grande Fratello e quindi al momento in cui si scoprirà chi sarà eliminato tra Aida Nizar, Luigi Mario Favoloso (entrambi mandati direttamente in nomination dopo la discussione che è costata la squalifica a Baye Dame) Simone Coccia Colaiuta e Alberto Mezzetti, cioè il Tarzan di Viterbo. Chi verrà eliminato? Quale sarà l’ultima decisione del pubblico? Dopo la tremenda discussione tra Baye Dame e Aida ...

Niall Horan : 'Sono convinto che gli One Direction torneranno insieme' : ... @NiallHoran, in data: Mag 6, 2018 at 9:41 PDT Horan è stato intervistato da GQ poco prima della tappa londinese del tour con cui sta portando in giro per il mondo l'album , scritto quasi interamente ...

Che tempo che fa - la gaffe di Fabio Fazio su Andrea Bocelli : figuraccia in Diretta - social indignati : Prestigioso ospite di Che tempo che fa nella puntata di domenica 6 maggio, Andrea Bocelli - accompagnato dalla moglie Veronica - si è sottoposto alle curiosità di Fabio Fazio che si è reso ...

Direttiva Gdpr - perché la privacy in rete resterà un’utopia : La normativa europea in arriva cambia lo scenario, ma non è detto che migliori davvero la tutela della nostra privacy in rete, complice il fatto che le norme, vecchie e nuove, ci chiedono autorizzazioni che molto spesso diamo senza prestare molta attenzione. Difficile, molto difficile passare inosservati in rete. ...

Che tempo che fa / Ospiti e Diretta : Luciana Littizzetto e il dilemma della lavastoviglie (6 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 6 Maggio: Paolo Gentiloni, Giovanni Moro, Luca Zingaretti, Andrea Bocelli, Loredana Bertè Ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:46:00 GMT)