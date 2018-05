Di Maio ' Salvini Rapporto complicato | tolga i voti dal freezer' Martina ' Lega e M5s

Di Maio : rapporto con Salvini? Come su Facebook - relazione complicata : Lega e M5s sono nettamente contrari al governo neutrale proposto da Sergio Mattarella dopo il terzo giro a vuoto delle consultazioni e premono per il ritorno immediato alle urne. "Probabile che con il ...

Di Maio - alle urne per scelta di Salvini : ANSA, - ROMA, 8 MAG - "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è: 'staccati da Berlusconi' ma lui ha ...

Consultazioni - Di Maio : “Non esiste governo neutrale. Al voto prima possibile. Salvini? Se ci ripensa mio cellulare è acceso” : Ore 22:40. la lunga giornata di Luigi Di Maio termina incontrando i cronisti che lo attendono dopo la riunione degli deputati e senatori del M5S. “Il Presidente Mattarella ha detto scegliete tra un ‘governo neutrale‘ o il voto in estate o in autunno, io scelgo il voto il prima possibile. prima si fa meglio è. Quali sono le condizioni per arrivare con un governo a dicembre – si chiede Di Maio – qui il vero rischio è ...

Di Maio - se si vota è per colpa di Salvini : "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi ma lui ha preferito Berlusconi a tutto ...

Di Maio : 'Sfido Salvini nelle urne'. Ma è pronto il patto post-elezioni : Anche lo slogan della campagna, già pronto, sarà personalizzato sulla sfida tra il nuovo mondo e il vecchio, su chi è stato responsabile e chi ha fatto naufragare gli accordi. E tutto fa pensare che ...

Mattarella - Salvini-Di Maio : “No a governo neutrale”/ Ma il Presidente non si scompone : rifiuti "prevedibili" : La mossa di Mattarella: "governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:16:00 GMT)

Si torna al voto? Stallo politico : è braccio di ferro Di Maio-Salvini : Di Maio cambia idea e riapre il “forno” “Oggi dico in modo ufficiale che qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui”. Sono passate due settimane da quella mattina del 24 Aprile in cui il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, pronunciava queste parole per mettere definitivamente la parola fine ad ogni possibile intesa con la Lega di Matteo Salvini e per tentare la soluzione “contratto di governo” con il Partito Democratico, risultata ...

Mattarella a Silvio : urne il 15 luglio Ma Salvini e Di Maio chiedono l'8 : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con la delegazione del Centrodestra al Quirinale per le nuove consultazioni di oggi, ha detto a Silvio Berlusconi di avere in mente come data per le prossime elezioni politiche anticipate domenica 15 luglio Segui su affaritaliani.it

Salvini non molla Berlusconi ma sul voto anticipato è con Di Maio : Lui rivendica di essere stato "coerente e rispettoso del voto degli italiani" decidendo di non rompere la coalizione di centrodestra. Nei 5 stelle viene descritto come "un po' bipolare". Tra queste due immagini, che rappresentano punti di vista de facto confliggenti, si è mosso Matteo Salvini nel giorno del terzo e ultimo giro di consultazioni convocate da Sergio Mattarella. L'incontro con Di Maio e lo ...

MATTARELLA - SALVINI-DI Maio : “NO A GOVERNO NEUTRALE”/ Due donne la carta a sorpresa del Presidente? : La mossa di MATTARELLA: "GOVERNO neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di MAIO e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:40:00 GMT)

salvini di Maio berlusconi elezioni : Lui rivendica di essere stato "coerente e rispettoso del voto degli italiani" decidendo di non rompere la coalizione di centrodestra. Nei 5 stelle viene descritto come "un po' bipolare". Tra queste due immagini, che rappresentano punti di vista de facto confliggenti, si è mosso Matteo salvini nel giorno del terzo e ultimo giro di consultazioni convocate da Sergio Mattarella. L'incontro con Di maio e lo ...

Mattarella - Salvini-Di Maio : “No a Governo neutrale”/ Solo il PD d'accordo col Presidente : La mossa di Mattarella: "Governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:58:00 GMT)

MATTARELLA - SALVINI-DI Maio : “NO A GOVERNO NEUTRALE”/ Lega-M5s “voto subito a luglio” : FI - “meglio in autunno” : La mossa di MATTARELLA: "GOVERNO neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di MAIO e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:35:00 GMT)

Mattarella : 'Non c'è maggioranza politica - via a governo neutrale' - Salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...