Di Maio riparte | prima tappa Parma

(Di martedì 8 maggio 2018) La macchina dei 5 Stelle. In assenza di segnali da Arcore che portino a una modifica sostanziale del quadro e sblocchino l'ipotesi di un governo con la Lega, il Movimento 5 stelle ha già messo in moto la macchina della campagna elettorale. E se non si può negare che sia anche un'ultima, ulteriore arma di pressione nei confronti del centrodestra e di Silvio Berlusconi, i dettagli che trapelano indicano come Luigi Die i suoi facciano sul serio.Mercoledì 9 maggio verrà infatti lanciata la campagna di raccolta fondi per il finanziamento delle nuove iniziative elettorali. E chiedere fondi ad attivisti e simpatizzanti non può essere derubricato a semplice modo per incalzare gli avversari politici.Il cuore della nuova battaglia per le urne sarà ovviamente il tour del capo politico. Che cambierà regole d'ingaggio. Agli incontri con ...