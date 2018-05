Di Maio guarda già ai sondaggi | così vuole cannibalizzare i voti del Pd

Di Maio sfida il centrodestra e guarda già al voto anticipato : Il sorriso e il proclama. Sorriso forzato, proclama convinto. Ossia un appello elettorale quello di Luigi Di Maio e una sfida al centrodestra: 'Voi vincete le elezioni amministrative unendo dieci ...

Di Maio sfida il centrodestra e guarda già al voto anticipato : Il sorriso e il proclama. Sorriso forzato, proclama convinto. Ossia un appello elettorale quello di Luigi Di Maio e una sfida al centrodestra: 'Voi vincete le elezioni amministrative unendo dieci ...

Di Maio guarda al voto : "Nuove elezioni il 24 giugno con il Rosatellum" : Il Movimento 5 stelle chiede di tornare alle urne il prima possibile. "Berlusconi e Renzi sono d'accordo. Ora sarà Salvini a decidere se aiutarli o meno a fare un governo contro di noi. Stanno già cercando il...

CONSULTAZIONI FICO - GOVERNO PD-M5S/ Toninelli - “con Di Maio premier” : Renzi ‘guarda’ alle Elezioni anticipate : CONSULTAZIONI GOVERNO, FICO "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Di Maio guarda al Pd : Il forno con la Lega è chiuso e si guarda al Pd come ultima spiaggia per tentare quel "governo di cambiamento" che potrebbe portare Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. Il suo nome, per i vertici del ...

Governo - Mattarella 'sorprende' il M5S e Di Maio guarda al PD [LIVE] : 09:02 - Sergio Mattarella ha tre strade per risolvere la crisi: la prima è quella di affidare l'incarico ad una personalità politica di verificare sul campo se esistono i margini d'intesa tra i ...

Trattative governo : Di Maio guarda al PD - Salvini pensa all'Aventino [LIVE] Video : LIVE Trattative governo: scintille tra Di Maio e Salvini - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica, la Lega sarebbe convinta che l'intenzione di #Di Maio sia quella di chiudere il forno con la Lega, per riversare tutta la legna in quello con il Partito Democratico. Matteo Salvini però, spera che Sergio #Mattarella dia il primo incarico esplorativo al Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati: una soluzione ...

Trattative governo : Di Maio guarda al PD - Salvini pensa all'Aventino [LIVE] : - Secondo quanto svelato dall'edizione odierna di Repubblica, dal giorno delle consultazioni, vale a dire dal giorno in cui la speranza di vedere il passo di lato di Silvio Berlusconi si è infranta, il capo politico dei 5 stelle ha interrotto i contatti con il segretario leghista. Se Salvini insisterà nel non voler rompere l'alleanza con Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio considererà chiusa la porta del dialogo tra M5S e Lega, qualsiasi cosa ...

La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd : Le parole di Pierferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta: "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare". Sono in molti a pensare... Segui su affaritaliani.it

La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd La svolta nelle parole di Casini : Le parole di Pierferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta: "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare". Sono in molti a pensare... Segui su affaritaliani.it

Governo - stallo M5s-Lega sul centrodestra unito : Di Maio guarda al Pd : Si apre una settimana cruciale per la formazione del Governo. Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha ribadito il suo "no" a un accordo con tutti i partiti della coalizione ed è tornato ad ...

Di Maio guarda al Pd che resta diviso. Domani consultazioni in diretta su la7 : Tra i dem la linea resta quella dettata da Renzi: restare all'opposisizione. Domani dalle 16. 20 lo speciale sulle consultazioni condotto da Enrico Mentana -

Di Maio non forza sul Pd per non “bruciare” Martina. Ma a Ivrea si continua a guardare alla Lega : A Ivrea l'applausometro premia il centrodestra e boccia l'opzione sinistra. Non c'è partita fra Diego Fusaro e Moni Ovadia, i due ospiti più attesi e chiacchierati di Sum, la kermesse dell'associazione intitolata a Gianroberto Casaleggio. Pienone di battimani per lo studioso di filosofia dalle idee destrorse, quando parla di immigrazione e smonta le politiche giuslavoriste della socialdemocrazia. Non freddezza, ma sicuramente ...

Governo : al via le consultazioni - Di Maio guarda a Lega o Pd - DIRETTA : Un contratto di Governo, alla tedesca: è la proposta che Luigi Di Maio ha lanciato ieri, alla vigilia del primo giorno di consultazioni al Quirinale. Destinatari dell'invito al dialogo sono come "...