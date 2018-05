Di Maio | chiederemo decreto per votare a giugno

blogo

(Di martedì 8 maggio 2018) Unper. Luigi Diin un'intervista a La7 dice che il M5s è pronto a chiedere un provvedimento d'urgenza perancora prima dell'8 luglio ipotizzato ieri da lui stesso o del 22 luglio di cui aveva parlato in seguito."Qualunque sarà il governo, abbiamo intenzione la prossima settimana di chiedere di emanare undi emergenza per modificare un parametro del voto degli italiani all'estero e quindi andare aancora prima di luglio, anche a".Diintervistato da "Di Martedì", in onda stasera, spiega perché insiste per tornare subito alle urne. Il leader dei 5 Stelle dice che dopo "65 giorni" di trattative inutili ha smesso di sperare nella svolta:"Certo, potevamo fare un po' di cose per gli italiani... con il programma della Lega avevamo cose in comune. Non hanno voluto. Se ci dovessero essere delle novità devono andare dal Presidente ...