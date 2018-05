Di Maio | alle urne per scelta di Salvini

Di Maio rassicura i suoi eletti : "Alle prossime elezioni le liste resteranno le stesse" : In modo così chiaro non lo ha detto mai e il momento di annunciare la deroga al limite dei due mandati ormai è arrivato. Quindi, alla fine di una delle giornate più lunghe dopo il 4 marzo, alla luce del fallimento relativo alla creazione di un governo politico, la rassicurazione che tanti parlamentari M5s volevano ascoltare è stata comunicata. "Visto che la legislatura praticamente non è iniziata - ha detto ...

Salvini rompe l’alleanza con Berlusconi : ha scelto di stare con Di Maio : A Palazzo Grazioli si consuma quello che potrebbe configurarsi come un tradimento dell’alleanza di centrodestra e del voto degli italiani. Matteo Salvini avrebbe infatti deciso di cedere alle lusinghe di Luigi Di Maio e di fare il nuovo Alfano.--Meglio il voto che un governo del presidente, avrebbe detto Salvini a Berlusconi. Tuttavia il leader del Carroccio sarebbe uscito allo scoperto manifestando l’intenzione di fare il junior partner dei ...

Lega - fonti : 'Apprezzamento per le parole di Luigi Di Maio'. L'alleanza con Silvio Berlusconi scricchiola : Luigi Di Maio , da Lucia Annunziata , ha confermato la sua disponibilità a un passo indietro : il grillino è pronto a rinunciare alla premiership pur di evitare il cosiddetto "governo del presidente". ...

Di Maio (M5S) : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Allegri come Di Maio e Salvini/ "Var aiuta" - mesi fa "rovina sport" : calcio o politica come cambiano le idee! : Allegri come Di Maio e Salvini: 'Var strumento che aiuta molto', ma solo pochi mesi fa diceva 'rovina sport'. calcio e politica, come cambiano idee!.

Allegri come Di Maio e Salvini/ “Var aiuta” - mesi fa “rovina sport” : calcio o politica come cambiano le idee! : Allegri come Di Maio e Salvini: "Var strumento che aiuta molto", ma solo pochi mesi fa diceva "rovina lo sport". Nel calcio come nella politica, come cambiano le idee!(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:07:00 GMT)

Vitalizi - Di Maio : “Abolirli prima del ritorno alle urne”. E Fico rivede Boeri : “La Camera continua a lavorare” : Accelerare sull’abolizione dei Vitalizi. Un obiettivo definito come “il primo risultato che possiamo portare a casa”. In una lettera inviata ai parlamentari del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio tira le somme del lavoro svolto negli ultimi due mesi ma che purtroppo non ha prodotto i risultati sperati per formare un governo. “Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un’accusa che mi ...

Alleanza Pd-M5S - Marcucci : “Di Maio ha detto bugie - io c’ero all’incontro con Fico. Inspiegabile il suo ottimismo” : L’esponente PD Andrea Marcucci a Omnibus (La7) svela alcuni retroscena dell’incontro della delegazione del suo partito con il Presidente della Camera Roberto Fico. “Avendo partecipato agli incontri non si è spiegato l’ottimismo di Fico e ha affermato che Di Maio ha detto delle bugie: lui è intervenuto non dopo l’intervista di Renzi in tv ma proprio dopo le dichiarazioni del presidente della ...

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

Governo - Di Maio : “Partiti pensano al proprio orticello e alle poltrone. Unica soluzione è tornare al voto a giugno” : “Salvini ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Io gli ho parlato in maniera sincera, a cuore aperto, gli ho detto sediamoci e troviamo una quadra e facciamo partire un Governo che possa cambiare il paese. Niente, lui ha scelto Berlusconi: uno che ha fatto la legge Fornero, ha creato Equitalia e ha bloccato il paese per 20 anni per i suoi interessi personali”. Lo ha detto il capo politico ...

Renzi chiude ad alleanza con M5S. Di Maio : 'ego smisurato' : Secondo me andrebbe fatto in streaming l'incontro. Così vediamo se hanno cambiato idea su vaccini tav reddito di cittadinanza. Però le elezioni le hanno vinte loro'. l problema dell'incertezza in cui ...

Renzi chiude ad alleanza con M5S. Di Maio : 'un ego smisurato' : Secondo me andrebbe fatto in streaming l'incontro. Così vediamo se hanno cambiato idea su vaccini tav reddito di cittadinanza. Però le elezioni le hanno vinte loro'. l problema dell'incertezza in cui ...

"Dem assassini della mia gente" Ma ora Di Maio li vuole alleati : "Voglio farvi vedere il volto degli assassini politici della mia gente. Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino che è troppo timida per i criminali politici". Genova, 17 febbraio 2018, piena campagna elettorale. Luigi Di Maio, durante un comizio, proietta su uno schermo alcune parte dell'inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania e, al termine, apostrofa così i figli del governatore Vincenzo De Luca, Roberto (assessore ...

«Dem assassini della mia gente» Ma ora Di Maio li vuole alleati : Per la cronaca, Lombardi sta garantendo il bis al governatore pd Zingaretti. Insomma, tutte testimonianze di grande affetto tra i potenziali alleati di oggi. Come sottolinea il capopopolo Alessandro ...