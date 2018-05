: Def,C.Conti:percorso arduo,no cedimenti - TelevideoRai101 : Def,C.Conti:percorso arduo,no cedimenti - scarpettavenere : RT @borghi_claudio: Intanto come se non bastasse quanto detto stamattina il povero marattin è appena stato azzerato dai rappresentanti dell… - massimoneri90 : Def, Corte dei Conti: 'Per recuperare risorse il fisco si è allontanato dai principi a cui deve ispirarsi. Serve eq… -

"Il quadro che emerge dal Def 2018, pur testimoniando i progressi ottenuti nell'azione di risanamento, rimane ancora complesso. Il difficileche ci attende non consenteo rallentamenti,ma richiede scelte coerenti" Così il presidente della Corte dei, Buscema, in audizione sul Documento di Economia e Finanza di fronte alle commissioni speciali di Camera e Senato Monito sulla spending review: senza "scelte selettive" il rischio ricade sui cittadini. "Margini limitati" per migliorare la qualità dei servizi.(Di martedì 8 maggio 2018)