Def | Padoan | dazi rischio più significativo per crescita

Padoan, Def, conti pubblici e aumento Iva: "Si può evitare, ma l'incertezza politica frena gli investimenti". Il ministro dell'economia ha parlato nelle scorse ore della situazione italiana

Padoan in audizione Def : dazi doganali rischio più forte su outlook crescita : Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, in un discorso proferito di fronte alle Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, in occasione dell'audizione sul Def.

Def - Padoan : rialzo Iva può essere evitato con legge Bialncio 2019 : Roma, 8 mag. , askanews, 'Il rialzo dell'Iva può essere evitato' con la legge di bilancio per il 2019. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, per l'audizione sul Def. 'Il gettito atteso ha detto Padoan può essere sostituito da misure alternative mediante &...

IL CASO/ 'Il Def di Gentiloni e Padoan non esiste' : Il Documento di economia e finanza presentato dal governo è "irricevibile". Mancano le riforme. Servono più investimenti e una spending review seria.

Varato il Def - Padoan va all'Eurogruppo e rilancia : 'L'Italia può crescere ancora' : ... che non contiene riforme, dato che il governo è in carica solo per l'ordinaria amministrazione oggi davanti all'Eurogruppo il ministro dell'Economia rivendica il lavoro fatto fin qui -

Padoan spinge l'asticella del Pil fino al 2% - ma nel Def avverte sui rischi dai dazi Usa : Le stime del Pil, messe nero su bianco nel Def, hanno tutte l'1 davanti: +1,5% nel 2018, +1,4% nel 2019, +1,3% nel 2020. Dati "incoraggianti", come li ha definiti lo stesso ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, presentando il Documento dopo il via libera da parte del Cdm, ma è stato lo stesso ministro a spingere più in su l'asticella della crescita: "Il Pil italiano può andare almeno al 2%".Scenario possibile? "Non ...

Via libera al Def «tecnico» - Pil all'1 - 5% Padoan - nuovo governo fermi l'Iva : Anche se il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sottolinea «l'aspettativa che, come in passato, il prossimo governo presenti misure per rimuoverle». Per il 2018 la crescita del Pil, il ...

Approvato il Def - Padoan : “Pil 2018 a +1 - 5% - Deficit/Pil al 2 - 3% e il debito cala di un punto” : Approvato il Def, Padoan: “Pil 2018 a +1,5%, deficit/Pil al 2,3% e il debito cala di un punto” Il rapporto tra deficit e pil ècollocato al 2,3 per il 2017. Questo numero, piu’ altodell’iniziale previsione dell’1,9 incorpora risorse che ilgoverno ha messo per aggredire la situazione difficile dal puntodi vista bancario” Continua a leggere

Def - Padoan : “La disuguaglianza è aumentata - servono interventi subito”. Ma report del Tesoro diceva che è scesa : E’ “una delle conseguenze più drammatiche della crisi e della recessione in cui abbiamo perso 10 punti di pil”. E “come sappiamo è aumentata“. A parlare è il ministro dell’Economia uscente, Pier Carlo Padoan. Argomento, la disuguaglianza dei redditi. Un “aspetto importante che deve essere oggetto di strategie, di politiche economiche e sociali da subito”, ha ammonito Padoan durante la presentazione ...

