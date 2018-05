huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Def, il Pd sfida Lega e M5S sul blocco dell'aumento dell'Iva - elvielly : RT @HuffPostItalia: Def, il Pd sfida Lega e M5S sul blocco dell'aumento dell'Iva - MPenikas : Def, il Pd sfida Lega e M5S sul blocco dell'aumento dell'Iva - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: Def, il Pd sfida Lega e M5S sul blocco dell'aumento dell'Iva -

(Di martedì 8 maggio 2018) Sbloccare le clausole di salvaguardia che farebbero aumentare l'Iva dal 1 gennaio 2019. In Parlamento sono tutti d'accordo sul farlo, dal M5s allapassando per Forza Italia e Pd. L'accordo vacilla sul come e sul quando. Il Partito democratico ha su questoto le altre forze politiche chiedendo di votare nelle Aule di Camera e Senato una risoluzione unitaria al Def, il Documento di economia e finanze, per impegnare il prossimo Governo ad evitare gli aumenti. Una proposta che però, al momento, non raccolto solo pause di riflessione.Il motivo è politico prima che tecnico. Movimento 5 stelle e, in particolare, prendono tempo perché sperano, viene spiegato in ambienti parlamentari, che nelle prossime ore si riapra quel "forno" che sembrava apparentemente chiuso e che, giocando sull'appoggio di Forza Italia al Governo "neutrale", il centrodestra si divida e ...