Def | Corte dei Conti | “Per recuperare risorse il fisco si è allontanato dai principi a

Smog : la Commissione UE pronta a Deferire l’Italia alla Corte di Giustizia : Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Ungheria e Romania la prossima settimana potrebbero essere deferiti alla Corte di Giustizia per aver violato le norme europee antiSmog. La decisione, secondo quanto apprende l’ANSA, potrebbe essere adottata mercoledì prossimo per essere annunciata giovedì 17 maggio. La Commissione sarebbe pronta a deferire alla Corte sei dei nove paesi convocati a Bruxelles alla fine di gennaio 2018 a causa delle ...

Smog : Ue pronta Deferire Italia a Corte : ANSA, - BRUXELLES, 8 MAG - La settimana prossima l'Italia e altri cinque Paesi, tra cui Germania, Francia e Gran Bretagna, potrebbero essere deferiti alla Corte di Giustizia Ue per aver violato le ...

Smog - l’Italia sarà Deferita la settimana prossima alla Corte europea : La settimana prossima il provvedimento già rimandato più volte che riguarda anche altri 5 paesi, per il superamento costante dei limiti di Pm10

La Corte Costituzionale annulla la deliberazione del Senato con cui salvò Calderoli per aver Definito la Kyenge un "orango" : Non può godere dell'"insindacabilità" concessagli dal Senato Roberto Calderoli, che nel 2013 insultò in un comizio l'allora ministro dell'Integrazione Cecilia Kyenge, chiamandola "orango". Lo ha deciso la Corte Costituzionale accogliendo il ricorso del Tribunale di Bergamo che aveva sollevato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione del 16 settembre 2015 ...

Sicilia : Graffeo (Corte Conti) - con allarmismo di certa stampa Regione ha rischiato vero Default : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - C’è una tirata d’orecchie "al ruolo svolto da certa stampa" nella vicenda connessa al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana del 2016 nell’intervento del presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana Maur