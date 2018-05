Def | al via l' iter | col rischio ' crescita' per incertezza politica

Def - domani 8 maggio al via le audizioni davanti a Camera e Senato : domani 8 maggio, il giro di audizioni comincia alle ore 12:15 con il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan . Seguiranno, alle ore 18:00, la Corte dei Conti e, alle ore 19:00, il Consiglio ...

Roma - incidente stradale via Ostiense : morta Elena Aubry/ Ultime notizie : strada Deformata da radici la causa? : Roma, incidente stradale in via Ostiense: muore Elena Aubry, 25enne, a bordo della sua moto. strada deformata da radici degli alberi la causa del sinitro?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:31:00 GMT)

SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA / La rottura non è Definitiva : "Io sono innamorata di lui e lui di me" : SILVIA PROVVEDI ha parlato al settimanale Chi del suo rapporto con FABRIZIO CORONA: le cause della crisi, l'amore mai svanito e le speranze per il futuro insieme.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:10:00 GMT)

Ventimiglia - Defibrillatore in Municipio grazie ai Gettoni di presenza - l' iniziativa della consigliera Silvia Malivindi del M5s : Questo per me è l'unico scopo della politica e l'essenza della gestione della cosa pubblica. la foto del Defibrillatore è generica

Def - via libera del Governo : previsto l’aumento IVA : Il Consiglio dei Ministri ha approvato nelle ultime ore il DEF, Documento di Economia e Finanza che contiene il quadro aggiornato della situazione economica del nostro Paese con uno sguardo alle tendenze dei prossimi anni, come base per i programmi di riforma del prossimo Esecutivo. Il Documento, liberato dal Governo Gentiloni entro la scadenza del 30 aprile per l’invio a Bruxelles, non contiene impegni futuri, ma descrive la situazione ...

