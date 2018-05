Days Gone sarà la cover story di giugno di Game Informer | ecco un nuovo trailer con

Non solo Days Gone : Sony Bend Studio sta lavorando a un'altra esclusiva PS4 : Pare proprio che Sony non sia ancora pronta a fermarsi quando si tratta di esclusive first-party per PS4 e l'annuncio di lavoro di cui vi parliamo quest'oggi dimostra come il futuro della console potrebbe essere ancora molto roseo.Con God of War che ha piazzato più di 3,1 milioni di unità nei soli primi tre giorni sul mercato, Detroit: Become Human che debutterà a fine maggio e Spider-Man previsto per settembre, il 2018 della compagnia è già ...

Days Gone potrebbe arrivare nei primi mesi del 2019 : In molti erano in attesa di Days Gone e, probabilmente, in molti se lo aspettavano in uscita nel corso del 2018. Tuttavia, come saprete, Sony ha comunicato che il suo gioco vedrà la luce solamente nel 2019. In seguito al rinvio dell'uscita, ecco spuntare le prime voci che parlano di probabili nuove finestre di lancio. Stando a un insider non tra i più noti, che risponde al nome di Dominik Bosnjak, Days Gone uscirà nei primi mesi del 2019, ...