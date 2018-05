Dalle piccole e medie città arriva una speranza per Macron e per l’Europa

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) A un anno dalla sua elezione, la popolarità di Emmanuelin Francia è in caduta libera per l'irruenza riformatrice scarsamente apprezzata soprattutto da alcuni settori della società (pensionati e residenti in aree rurali e periferie, come mostrato da un recente sondaggio dell'istituto Bva) che, paradossalmente ma non troppo, si sentono maggiormente minacciati da riforme che sembrano colpire più i deboli che le élite.È ancora troppo presto per fare un bilancio esaustivo di una presidenza che presenta numerosi elementi di rottura rispetto al passato, soprattutto per lo scenario di crisi dei partiti tradizionali in cui è maturata, ma vale la pena soffermarsi su quelle misure che possono costituire un punto di riferimento per ispirare la realizzazione di politiche importanti sul piano europeo.Il piano Action coeur de ville, lanciato ...