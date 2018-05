Dai tempi supplementari alla clausola anti-Monti

ilgiornale

(Di martedì 8 maggio 2018) Roma - È una declinazione della crisi del tutto innovativa, quella avanzata ieri dal presidente Mattarella. Innovativa ma non per questo fuori dai binari costituzionali, per quanto alcuni aspetti possano suscitare perplessità.1. Andrebbe anzitutto separata la parte politica del discorso da quella più istituzionale. Al di là dei consueti toni pacati usati dal presidente, con voce ridotta come sempre a sussurro, durissimo è il suo monito nei confronti dei partiti che per questi 60 giorni gli devono essere apparsi come una giostra ripetitiva, incapace di schiodarsi dalle proprie posizioni per cercare forme di collaborazione. "C'è bisogno di più tempo", è stata la constatazione del presidente. Eppure il Paese ha necessità di un governo subito. Un governo "neutrale, di garanzia, di servizio", la soluzione immaginata da Mattarella. Quindi, neppure "caldeggiato" dal Quirinale come era accaduto ...