Da Sarri a De Laurentiis pesano più gli errori dello strapotere Juve

Napoli - il sogno scudetto finisce in rissa : altro che lieto fine - volano gli stracci tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri : Doveva finire in trionfo, sta finendo “a pesci fetenti”, come direbbero da quelle parti. E non certo per le lacrime di Insigne in campo davanti ai 50mila del San Paolo dopo l’ennesimo pareggio che di fatto ha consegnato lo scudetto virtuale alla Juventus. Ma per il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, ormai ai minimi storici: il presidente della rinascita e l’allenatore della grandeur partenopea, i due “eroi” della ...

Sarri : “De Laurentiis scontento? Spiace - ma fino a un certo punto” : Sarri: “De Laurentiis scontento? Spiace, ma fino a un certo punto” Il pareggio contro il Torino ha fatto sfumare lo scudetto al Napoli, ma al San Paolo tiene banco il futuro di Sarri: “Non devo rispondere a De Laurentiis – ha commentato il tecnico -, Spiace se non è contento ma fino a un certo […]

Napoli - Sarri : “De Laurentiis? Mai litigato”/ “Futuro? Sto riflettendo - ma se 6-7 vanno via il ciclo è finito” : Napoli, Sarri: “De Laurentiis? Mai litigato. Futuro? Sto riflettendo, ma se 6-7 vanno via il ciclo è finito”. Le ultime notizie sull'allenatore: le dichiarazioni dopo il pareggio col Torino(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:59:00 GMT)

Napoli - Sarri senza peli sulla lingua : le novità sul futuro e la risposta a De Laurentiis : Il Napoli non è andato oltre il pareggio contro il Torino e ha praticamente abbandonato le speranze di scudetto. Ecco le parole di Maurizio Sarri al termine della partita a Sky Sport, si parla anche di futuro: “il tributo del San Paolo? Immagini che esprimono la grandezza di questo popolo, credo che nessun giocatore o nessun allenatore possano volere qualcosa in più di questo: un pubblico stupendo, 50.000 spettatori a campionato finito per ...

Napoli-Torino - Sarri : 'Ciclo finito? Decide la società. De Laurentiis scontento? Ho la coscienza a posto' : Sogni di scudetto ormai messi quasi definitivamente da parte, nonostante l'aritmetica non permetta ancora alla Juventus di festeggiare il 7° tricolore consecutivo: il 2-2 del Napoli contro il Torino ...

Napoli - Sarri : 'De Laurentiis? Dispiaciuto - ma non mi dimetto' : TORINO - ' Al presidente non devo replicare niente: mi ha fatto vivere un'avventura straordinaria che è quella di allenare la squadra che tifavo da bambino '. Così il tecnico del Napoli, Maurizio ...

Napoli - Sarri : 'De Laurentiis può dire ciò che vuole - dopo mezz'ora torna come prima' : Poco dopo, a Sky Sport, ha ribadito i concetti. IL PUBBLICO - 'L'abbraccio del pubblico? Rappresenta la grandezza di questo popolo. Nessun giocatore e nessun allenatore può volere qualcosa più di ...

Sarri "De Laurentiis? Coscienza a posto" : ANSA, - ROMA, 6 MAG - "Al presidente non devo replicare niente: mi ha fatto vivere un'avventura straordinaria che è quella di allenare la squadra che tifavo da bambino". Così il tecnico del Napoli, ...

Napoli - Sarri : "De Laurentiis scontento? Spiace - ma fino a un certo punto" : Il tecnico azzurro: "Ho la coscienza a posto per quanto fatto. Futuro? Se andrò via non è per le parole del presidente"

Napoli - Sarri : "De Laurentiis non è contento? Io ho la coscienza a posto" : Sarri e de Laurentiis - "Cosa penso delle dichiarazioni di De Laurentiis? Al presidente non devo replicare niente - dice il tecnico del Napoli a Premium Sport -: mi ha fatto vivere un'avventura ...

Sarri replica a De Laurentiis : 'Io ho la coscienza a posto - rifletto sul futuro' : Ecco le parole dell'allenatore del Napoli ai microfoni di Premium Sport : 'Al presidente non devo replicare niente: mi ha fatto vivere un'avventura straordinaria che è quella di allenare la squadra ...

Napoli - striscioni a favore di Sarri e cori contro De Laurentiis : Napoli - Più di 50 mila persone al San Paolo per restare accanto alla squadra in questo finale di stagione emotivamente complicato. 'Sarri uno di noi', è lo striscione esposto nella Curva B dai tifosi ...

Napoli - striscione per Sarri e cori contro De Laurentiis : 'Sarri uno di noi', questo lo striscione esposto nella Curva B dello stadio San Paolo dai tifosi del Napoli che all'ingresso delle squadre in campo hanno intonato in coro 'Mister Sarri uno di noi'. Il ...

Napoli - San Paolo tutto con Sarri : cori contro De Laurentiis : Domenica da dichiarazione d'amore. Il pubblico di Napoli lo ama, lo ha eletto ormai a condottiero di questa "squadra del popolo", come lui stesso ha ribattezzato il Napoli e questo Napoli dopo la ...