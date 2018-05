Da oggi inizia un altro Giro Cassani | «Occhio alle salite»

Meteo - maggio inizia col maltempo : tornano pioggia e freddo : Il mese di maggio inizia con un ciclone sull'Italia, che ha già portato precipitazioni e un calo di temperature in diverse zone dello Stivale. In Sardegna sono previsti...

Vertice storico tra le due Coree - Kim Jong-un : «oggi inizia una nuova storia» : Nel villaggio di frontiera di Panmunjom, all'interno della zona smilitarizzata in territorio Sud, i due leader hanno iniziato colloqui che potrebbero portare non solo a un allentamento delle tensioni che fino a qualche mese fa facevano temere una guerra, ma a porre le basi per arrivare a un trattato di pace che sostituisca l'armistizio in vigore dal 1952. ...

Destiny 2 : il live streaming de 'La Mente Bellica' inizia oggi alle 19 : Ebbene, alle ore 19 di oggi, avrà inizio il live streaming de "La Mente Bellica" sul canale ufficiale Twitch di Bungie. Sarà un'ottima occasione per scoprire la seconda espansione di Destiny 2 . E ...

Destiny 2 : il live streaming de "La Mente Bellica" inizia oggi alle 19 : Destiny 2 si arricchirà molto presto con una nuova espansione, la seconda, intitolata "La Mente Bellica" che, come annunciato poco fa da Bungie, arriverà il prossimo 8 maggio.Stando al team di sviluppo questa espansione vi "trasporterà in posti nuovi per incontrare nuovi eroi e combattere nuovi nemici. Guadagnerete nuovo bottino e sarete impegnati in nuove attività". In occasione dell'annuncio, inoltre, Bungie confermò un streaming per oggi, 24 ...

“La Fine del Mondo inizia oggi 23 Aprile 2018” : il “pianeta della morte Nibiru causerà l’Apocalisse” - ecco perché la bufala è tornata virale : Senza criterio e infinite le “profezie” che si sono succedute nei decenni, in particolare negli ultimi anni diventate virali sul web che ne ha consentito la diffusione su larga scala: ormai gli autori delle bizzarre teorie sulla Fine del Mondo non si sforzano più nemmeno di fondarle su un minimo di basi scientifiche. Tanto delirio, nessun fondamento (neppure puramente/lontanamente razionale). Come ormai noto, i sostenitori della ...

"Idee in circolo" : iniziativa del Partito Democratico di Parma per oggi e domani : ... di confronto e di scambio di idee "Idee in circolo" è il nome dell'iniziativa che il Partito Democratico di Parma ha organizzato nel week end del 21 e 22 aprile, per un fine settimana di politica, ...

BORSA ITALIANA oggi/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati (9 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 04:21:00 GMT)

DIRETTA / Miami Open 2018 Fognini Kyrgios streaming video e tv : iniziano i match! (tennis - oggi) : DIRETTA Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA oggi/ Milano news : Piazza Affari inizia l'ultima settimana del mese (26 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 03:42:00 GMT)

Twitter - il social network compie oggi 12 anni - e solo ora inizia a produrre utili - : Senza dimenticare che, in passato, Twitter ha permesso di ricevere in tempo reale notizie da ogni angolo del mondo, sfidando ostacoli, difficoltà e censure di regime, come durante il terremoto dell'...

Equinozio di Primavera 2018 : ecco perché la bella stagione inizia oggi 20 marzo e non il 21 : Nel 2018 l’Equinozio di Primavera, l’inizio della Primavera astronomica, avviene il 20 marzo alle 16:15 UTC, cioè alle 17:15 ora italiana. «L’ultima volta che l’Equinozio è avvenuto il 21 marzo è stato nel 2007, la prossima volta sarà nel 2102», spiega Sandro Bardelli, astronomo dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio dell’Inaf di Bologna. perché allora siamo abituati a pensare al 21 marzo? È la data convenzionale ...

Iniziate oggi in Senato le registrazioni dei neo eletti. Venerdì l'esordio in aula : La truppa più numerosa è quella dei Cinquestelle: da 35 Senatori a 112. Ammesso, ma assente, anche Emanuele Dessì, espulso perché abitava in un casa con un affitto agevolato e ora perdonato perché ...

Da oggi tariffa agevolata per gli utenti del Frecciarossa nei parcheggi dell'area di Fontivegge/ presentata questa mattina l'iniziativa : UMWEB, Perugia. I parcheggi in struttura dell'area adiacente alla stazione ferroviaria, ovvero il parcheggio Autosilo, Fonti di Veggio, Parking Bellocchio e Garage Sicilia metteranno a disposizione ...

DIRETTA / Cosenza Lecce (risultato live 0-0) streaming video e tv : La gara inizia sotto un'incessante pioggia : DIRETTA Cosenza-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:05:00 GMT)