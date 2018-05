Da giovedì inizia la decima edizione di ' Scenica' a Vittoria Tra le sorprese anche un

Allerta Meteo - dopo l’Equinozio di Primavera inizia il colpo di coda dell’Inverno : attenzione alla “Bomba di Neve” in arrivo al Sud tra giovedì 22 e Venerdì 23 : Allerta Meteo – Subito dopo l’Equinozio di Primavera, inizia sull’Italia il colpo di coda dell’Inverno ampiamente previsto da tutti i bollettini. A caratterizzare quest’episodio non sarà il gelo, bensì il forte maltempo. Su MeteoWeb ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, focalizzando l’attenzione sull’entità delle precipitazioni (molto abbondanti) rispetto all’intensità del freddo (che non sarà ...