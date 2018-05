Crotone | esplosione in appartamento | 2 morti e 4 feriti

Crotone : violenta esplosione in appartamento. 2 morti e 4 feriti : La violenta esplosione avvenuta ieri sera in un quartiere densamente popolato di Crotone ha provocato la morte di due persone e quattro feriti. Tra questi una mamma e la sua bimba più piccola di soli ...

Esplosione in un appartamento a Crotone : 2 morti e 4 feriti. LE FOTO : Esplosione in un appartamento a Crotone: 2 morti e 4 feriti. LE FOTO Lo scoppio è avvenuto la sera del 7 maggio, in un'abitazione al terzo piano di un palazzo. Le vittime sono una donna di 55 anni e il suo compagno di 43. Ferite le loro nipoti di 4, 7 e 10 anni. La più piccola è in gravi condizioni. Ferita lievemente la mamma delle ...

Crotone - esplosione in una casa : 2 morti : 01.45 Nell'esplosione di un appartamento a Crotone, due persone sono morte mentre tre sorelline e la loro mamma sono rimaste ferite. La più piccola delle bambine, 4 anni, è grave ed è ricoverata all'ospedale di Bari. Le altre due, 7 e 10 anni, sono all'ospedale di Crotone. Illeso il padre. L'onda d'urto della deflagrazione ha divelto le pareti interne dell'appartamento, ma l'edificio non è crollato. I Vigili del fuoco dovranno comunque ...

Esplosione in una casa a Crotone - 2 morti - ferite 3 bimbe : una è in gravi condizioni : È avvenuto in un quartiere popolare della città forse per il cattivo funzionamento di una bombola del gas. La piccola di 4 anni trasportata all'ospedale di...