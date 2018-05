Croce Rossa | la forza straordinaria dei volontari

Giornata internazionale della Croce Rossa - consegnata in Municipio la bandiera che sarà esposta in piazza : ... l'uomo che sui campi di battaglia ha avuto l'idea che ha portato alla nascita della più grande organizzazione Umanitaria del mondo. Il Comitato CRI di Reggio Emilia per ricordare l'avvenimento e ...

Croce Rossa Borgosesia presenta la nuova ambulanza

Festa della Croce Rossa - a villa Duchessa di Galliera un campo simulato di protezione civile : ... Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua, , presso le piscine; nello stesso giorno a Vado Ligure, nell'ambito della maniFestazione MODIDI, festival di arte e scienza per bambine e bambini, dalle ...

Somalia : rapita infermiera tedesca della Croce Rossa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Somalia - rapita infermiera Croce Rossa : 5.54 Uomini armati hanno rapito un'infermiera tedesca che lavora per il Comitato della Croce Rossa (Cicr) a Mogadiscio. "Siamo estremamente preoccupati per la sicurezza della nostra collega",ha detDaniel O'Malley,vice del Cicr. "E' una infermiera che lavora ogni giorno per salvare vite e migliorare la salute delle persone in Somalia", ha osservato O'Malley. La Croce Rossa ha riferito che l'attacco è avvenuto intorno alle 20 locali e ha ...

La Croce Rossa ha detto che una sua operatrice è stata rapita in Somalia : La Croce Rossa ha detto che una sua operatrice è stata rapita a Mogadiscio, la capitale della Somalia; la polizia somala ha detto che la donna è tedesca. Reuters scrive che sarebbe stata rapita da uomini armati non identificati e The post La Croce Rossa ha detto che una sua operatrice è stata rapita in Somalia appeared first on Il Post.

Croce Rossa Italiana : 8 posizioni aperte aprile-maggio 2018 Video : Proamo con ulteriori notizie relative al mondo del lavoro [Video]. Si avvisa che la #Croce Rossa Italiana assume numerose risorse professionali sanitarie, da collocare con un contratto occupazionale a tempo determinato e da destinare mediante le aree lavorative di Malpensa, Roma e Citta' Metropolitana di Roma Capitale. Ecco di che cosa si tratta. posizioni aperte aprile 2018 La CRI ricerca profili sanitari [Video]con il mandato di Medico Addetto ...

Croce Rossa premia principi Borbone : ANSA, - ROMA, 15 APR - I principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, hanno fatto visita oggi alla sede della Croce Rossa Italiana. "Durante l'incontro - è detto in una nota - sono state ...

Incidente furgone della Croce Rossa : i volontari coinvolti operativi già da domani : Incidente in autostrada Nessun ferito grave nell'Incidente che ieri pomeriggio ha coinvolto un furgone telato della Croce Rossa Italiana del Comitato provinciale di Asti. L'autista del mezzo, in ...

Milano. Furgone della Croce Rossa si ribalta sull'A8 - due feriti

Incidente in A8 : camion della Croce Rossa si ribalta - due feriti : Grave Incidente sull'autostrada A8 Milano-Laghi, tra Legnano e Origgio Ovest, in direzione Milano. Un camion e un rimorchio della Croce Rossa di Asti si sono ribaltati poco dopo le ore 13 di...

Alla Scala la Filarmonica di Rotterdam per la Croce Rossa Italiana : ... senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale od opinione politica, contribuendo al mantenimento e Alla promozione della dignità umana e di una cultura ...

Pettinari - M5S - tuona : 'Nessuno levi la Croce Rossa dalla sua sede' : A sostenerlo è il consigliere regionale del M5S, nonchè Vice Presidente della commissione Sanità, Domenico Pettinari, che continua: 'Io stesso vengo dal mondo del volontariato e so bene quanto queste ...