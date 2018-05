Cristina D’Avena ai Wind Music Awards | all’Arena di Verona a giugno | biglietti in

Fan Caraoke con Cristina D’Avena e Alessio Bernabei il 2 maggio su Rai2 : tutti gli ospiti : Fan Caraoke con Cristina D'Avena stasera, mercoledì 2 maggio, alle 23.40 su Rai2. A guidare l'audio di Fan Caraoke c'è il conduttore Andrea Perroni (attore, comico e conduttore radiofonico italiano); a bordo la regina delle sigle dei cartoni animati con una serie di altri ospiti musicali e non. Cristina D'Avena si racconterà. Aneddoti della sua vita e della sua carriera, unitamente alle canzoni che l'hanno resa celebre relative ai migliori ...

ALE E FRANZ/ Pronti a mostrarsi fan di Cristina D’Avena (Che fuori tempo che fa) : Ale e FRANZ questa sera saranno ospiti della puntata di Che fuori tempo che fa. Presto li vedremo anche protagonisti del programma di Rai 2 Fan Caraoke(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Torna il Fan Caraoke su Rai 2 - Alvaro Soler e Cristina D’Avena tra i primi ospiti : Torna il Fan Caraoke su Rai 2, l'appuntamento on the road con i volti della musica e dello spettacolo italiano! Al via da mercoledì 25 aprile 2018 la nuova edizione di Fan Caraoke, con tanti nuovi ospiti e fan che desiderano incontrare il proprio beniamino. L'appuntamento è in programma in seconda serata di Rai Due, e rispetto all'edizione precedente è condotto da Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, che vanno a sostituire ...

Alessia Marcuzzi sul canna gate : «Mi ha reso più fredda. Non abbiamo mai avuto le prove» (aridaje!). E sulla prossima Isola vorrebbe Cristina D’Avena : Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin Alla vigilia dell’attesa finale dell’Isola dei Famosi (lunedì 16 aprile, in prime time su Canale 5), Alessia Marcuzzi a Verissimo fa il punto su questa edizione un po’ movimentata del reality, partendo dal famigerato ‘canna gate’. A tal proposito la conduttrice racconta: “Sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto. Mi ...

Cristina D’Avena canta Tiziano Ferro e lui commenta : video in Non Me Lo So Spiegare : Cristina D'Avena canta Tiziano Ferro e condivide il video su Instagram. Non Me Lo So Spiegare è una delle sue canzoni preferite e ringrazia il cantautore di Latina per aver donato al mondo della musica questo "capolavoro" contenuto nell'album 111 Centoundici. Pubblicata ormai da diversi anni, Non Me Lo So Spiegare è tra le canzoni più apprezzate di Tiziano Ferro, nonostante il suo percorso artistica sia ricco di successi e di hit mondiali, di ...

Domenica In – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Cristina D’Avena - Luca Barbarossa e Serena Auteri tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventitreesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Cristina ...

Domenica In / Anticipazioni e ospiti : Cristina D’Avena - Serena Autieri e il “Processo a Ballando” (25 marzo) : Domenica In, Anticipazioni e ospiti di oggi, 25 marzo 2018: Cristina D’Avena, Serena Autieri e il “Processo a Ballando con le stelle" insieme a Cristina Parodi, temi e talk.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:54:00 GMT)

Domenica In anticipazioni : ospiti Serena Autieri e Cristina D’Avena : Serena Autieri e Cristina D’Avena a Domenica In domani 25 marzo La conduttrice Cristina Parodi tornerà questa Domenica 25 marzo, come sempre a partire dalle 14 su Rai Uno, con la trasmissione Domenica In. Nell’ultimo periodo la Parodi stava dedicando ogni puntata all’amore e sarà così anche stavolta, con attenzione anche alla mancanza di questo sentimento. A far parte della sezione riguardante l’amore per la musica, ci ...