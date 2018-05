Crescita e conti a rischio a causa dello stallo politico

Lavoro : quello femminile tra più bassi in Ue - ma in continua Crescita (2) : (AdnKronos) - Crescono anche le imprese femminili: secondo i dati Unioncamere, nel 2017 le imprese femminili sono oltre 1.331.000 - 10.000 in più rispetto all’anno precedente, quasi 30.000 in più rispetto al 2014 - con un aumento costante che porta al 21,86% la quota sul totale delle imprese. In par

Lavoro : quello femminile tra più bassi in Ue - ma in continua Crescita : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - In Italia il tasso di attività femminile è pari al 55,9%, tra i più bassi in Europa. Eppure, secondo stime della Banca d'Italia, un aumento del tasso di partecipazione femminile al 60% comporterebbe, quasi meccanicamente, un aumento del Pil fino al 7%. E' quanto emerge d

La Ue continua a prevedere una Crescita sostenuta anche nel 2018 e 2019 : Nonostante i segnali deludenti delle ultime settimane, la Commissione europea prevede una crescita sostenuta nella zona euro anche nel 2018 e 2019, pur ammettendo pericoli all’orizzonte con il proteziosnismo commerciale. E in Italia la situazione rimane incerta: lo stallo politico potrebbe «rendere i mercati più volatili, influenzando la fiducia dell'economia e il premio di rischio»...

Perché è importante la continuità terapeutica nei trattamenti con ormone della Crescita : Il trattamento con ormone della crescita (GH) è autorizzato in Italia per i bambini affetti da deficit di GH, insufficienza renale cronica, sindrome di Turner, alterata funzione del gene SHOX, sindrome di Prader Willi e nati piccoli per età gestazione (SGA) con determinati parametri auxologici. Gli obiettivi principali della terapia in età pediatrica sono quelli di normalizzare la velocità di crescita staturale e di raggiungere una statura ...

Atlantia : archivia conti in Crescita - avanti su estero ma baricentro in Italia/Adnkronos : Roma, 20 apr. (Adnkronos) – avanti sui mercati esteri, a cominciare da quello spagnolo, ma sempre con il baricentro in Italia. Mentre viene archiviato un altro anno all’insegna di redditività e utili in crescita, è Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia a indicare la rotta intrapresa con le nuove sfide che il gruppo è chiamato ad affrontare. Innanzitutto, c’è l’operazione Abertis che “apre ...

Atlantia : archivia conti in Crescita - avanti su estero ma baricentro in Italia/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – In questo scenario, tiene poi a mettere in chiaro l’ad di Atlantia, “l’Italia rimane il baricentro del gruppo. Abbiamo attività talmente importanti per il Paese e investimenti rilevanti che questo fa sì che manterremo in Italia e a Roma il nostro baricentro. Su questo non ho dubbi”. Né preoccupa l’evoluzione dello scenario politico Italiano e le possibili ripercussioni che la nascita di una ...

Atlantia : archivia conti in Crescita - avanti su estero ma baricentro in Italia/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Disco verde dell’assemblea anche al dividendo per l’esercizio 2017 di euro 1,22 per azione (in crescita del 26% rispetto al 2016) con la distribuzione di un saldo dividendo di 0,65 euro per azione, con valuta 23 maggio 2018, con stacco della cedola il 21 maggio 2018 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 22 maggio 2018, che si aggiunge all’acconto di 0,57 euro corrisposto nel corso del 2017. ...

Immobiliare - continua la Crescita del comparto residenziale : P rosegue la crescita congiunturale del comparto residenziale . Lo rileva l' ISTAT , evidenziando come nel terzo trimestre 2017 in Italia si sia registrata una crescita dell'1% del numero di ...

Il settore dei videogiochi in Italia nel 2017 è un giro d'affari di quasi €1 - 5 miliardi in continua Crescita : AESVI, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, rende noti oggi i dati sul mercato e sui consumatori di videogiochi in Italia nel 2017. Il settore nel suo complesso registra un giro d'affari di quasi 1,5 miliardi di euro e conferma l'andamento positivo in corso ormai da diversi anni su tutti i suoi segmenti come console (+ 8,6%), accessori (+ 10,5%), software fisico (+7%) e software digitale.Tutti i dettagli nel ...

Conti pubblici - Fmi rivede al rialzo la Crescita italiana ma avverte : “Incertezza politica minaccia le riforme” : L’economia italiana andrà meglio del previsto nel 2018, ma rimarrà fanalino di coda dell’Eurozona. E l’incertezza politica post-elettorale aumenta i rischi per l’attuazione delle riforme, vista la possibilità che il prossimo esecutivo modifichi l’agenda. E’ l’avvertimento contenuto nel World Economic Outlook diffuso dal Fondo Monetario Internazionale, che ricorda ancora una volta come l’elevato ...

Cina - continua la Crescita : Pil del primo trimestre a +6 - 8% : Nel primo trimestre 2018 l'economia cinese è cresciuta del 6,8%, mantenendo lo stesso passo degli ultimi tre mesi dello scorso anno e facendo meglio delle attese degli analisti, che prevedevano un rallentamento a +6,7%. A ...

Bcc di Napoli - conti record nel 2017 : Crescita a doppia cifra percentuale : conti record nel 2017 per la Banca di credito cooperativo , Bcc, di Napoli, presieduta da Amedeo Manzo. I dati di bilancio che i soci saranno chiamati ad approvare il prossimo 28 aprile , in prima ...

«Continuiamo la Crescita Elettrico ok per la città» : Pierluigi Bonora Ginevra Thomas A. Schmid è da tre anni il coo di Hyundai Europe. Anche il manager austriaco è alla prese con i rapidi cambiamenti all'interno del settore, tra nuove e più severe ...