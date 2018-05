Cosi di Catania | calcio | | Le ricerche del Capizzi e la leggendaria partita col Brindisi

Migranti - danze con lo scettro in mano e soldi lanciati in aria : così il trafficante si presentava su Facebook. Fermato a Catania : Una coppia di nigeriani, Queen Enaye, di 38 anni, e Collins Omorgbe, di 31, sono stati fermati a Trento da personale della polizia locale e di Catania nell’ambito di un’inchiesta della Dda della Procura etnea su una tratta di africane arrivate in Italia su barconi carichi di Migranti per essere avviate alla prostituzione. Le indagini della squadra mobile di Catania erano state avviate dopo lo sbarco, l’11 ottobre 2017, di ...