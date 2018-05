“Cose strane…” GF | il concorrente “parla” e la regia spegne i microfoni Il video

caffeinamagazine

: Sono uscite le foto dei concept ed ho cominciato ad urlare con mia nonna nella stanza accanto, per fortuna è abitua… - stilinskiismine : Sono uscite le foto dei concept ed ho cominciato ad urlare con mia nonna nella stanza accanto, per fortuna è abitua… - 1Chloe00 : se uno è brutto è obbligato a fare cose strane - PLeggera : Non solo #insetti – ecco alcune cose strane che siamo soliti mangiare senza saperlo! #alimentazione #benessere… -

(Di martedì 8 maggio 2018) L’Isola dei famosi è iniziata da qualche settimana ma Striscia la Notizia non aveva ancora affrontato a modo suo l’argomento. Vi ricordate quanto ci dava dentro con l’Isola dei famosi? Ogni giorno il tg satirico di Antonio Ricci trovava qualche magagna nel reality. Una volta unasembrava avere un cellulare; un’altra volta (anzi, più di una) i giochi sembravano truccati, per non parlare del canna-gate al quale Striscia ha dedicato decine di puntate e servizi. Strano, quindi, che finora il Grande Fratello di Barbara D’Urso l’abbia passata liscia. E infatti eccoci qua infatti a parlare di Striscia la notizia che affonda – o meglio prova ad affondare il Grande Fratello. Il pubblico, che ormai è attentissimo a tutto ciò che accade nella casa (e nei reality in generale) aveva già fatto segnalazioni varie relativamente a fatti vari: la presunta presenza di un telefono all’interno ...