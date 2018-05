Corte dei Conti | attenti a spending | rischio ricade sui cittadini

Def - Corte dei Conti : “Per recuperare risorse il fisco si è allontanato dai principi a cui deve ispirarsi. Serve equità” : Attenzione a “non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è progressivamente allontanato dai principi di fondo cui esso doverebbe ispirarsi”. E’ il giudizio del presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, audito sul Documento di economia e finanza davanti alle commissioni ...

Migranti - Ong denunciano l'Italia a Corte dei diritti umani : "Accordi con Libia mascherano respingimenti" : Il ricorso firmato dalla Global Legal Action Network. L'episodio sotto accusa il salvataggio conteso tra la nave della tedesca Sea Watch e una motovedetta...

Paura a Milano per il Corteo dei black bloc Ma in strada sfilano solo pochi antagonisti : Milano Più poliziotti, meno anarchici, uguale flop. Questo in sintesi il risultato di quella che doveva essere una manifestazione dai toni apocalittici sul fronte dell'ordine pubblico e che invece ha ...

Russia - fermato Navalny - leader dei Cortei anti Putin : 1300 arresti - 5 giornalisti. La protesta della Ue : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. Arrestato e incarcerato più volte, Navalny da tempo denuncia la corruzione della classe dirigente russa. Navalny ha fatto ...

Cena alla Corte dei Malatesta con Gino Angelini - lo chef riminese che ha conquistato l'America : ... il Cortile del soccorso si trasformerà così in un giardino segreto immerso nelle fioriture di una selezione dei migliori vivaisti di Giardini d'Autore e animato da concerti, spettacoli, incontri, ...

Verdetto Cumhuriyet : la Corte europea è chiamata a svolgere il suo ruolo di custode dei diritti umani : Istanbul è una città che oscilla fra tradizione e modernità, fra costumi orientali e stili di vita occidentali. Passeggiando lungo Istiklal street si incontrano gruppi di donne, l'una accanto all'altra, con il capo velato o completamente coperte e ragazze vestite alla moda come in un qualsiasi paese europeo.Il volto che mostra la città simbolo della Turchia ci racconta di senso civico e rispetto laico verso tutti i ...

Rifiuti - Tar del Lazio rinvia alla Corte Ue il decreto Sblocca Italia. Accolto ricorso dei comitati contro gli inceneritori : Il Tar del Lazio ha rinviato lo Sblocca Italia davanti alla Corte di giustizia Ue. I giudici, si legge, “dubitano sulla conformità alla normativa europea” delle misure dell’allora governo Renzi in merito alla realizzazione su scala nazionale di un sistema di gestione dei Rifiuti urbani, e per il fatto che “il presidente del Consiglio dei ministri possa con decreto rideterminare la capacità degli impianti di ...

Gb : Alfie - Corte d'Appello rigetta il ricorso dei genitori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Alfie Evans - nuovo ricorso dei genitori in Alta Corte/ L'aereo per il trasferimento in Italia resta in pista : Alfie Evans, respira da solo ma il giudice ha deciso: "può andare a casa, no al trasferimento in Italia". nuovo ricorso dei genitori, "dateci libertà di portarlo a Roma". Lotta per la vita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:12:00 GMT)

BERLUSCONI E DI MAIO “CorteGGIANO” SALVINI/ M5s e Lega - confronto sulla squadra dei ministri : i candidati : Di MAIO corteggia SALVINI, "con Lega possibili grandi cose": governo M5s-Lega? Le trattative proseguono e se BERLUSCONI parla di centrodestra unito, la realtà sembra diversa...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:02:00 GMT)