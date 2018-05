: ?????? Auguri ad @andreabarzagli2: 3?7? anni oggi... ...e una bacheca che non finisce più! @FIFAWorldCup ?? #EUROU21 ??… - UEFAcom_it : ?????? Auguri ad @andreabarzagli2: 3?7? anni oggi... ...e una bacheca che non finisce più! @FIFAWorldCup ?? #EUROU21 ??… - juventusfc : ?? @Miralem_Pjanic ha le idee chiare. Molto chiare: «Vogliamo la Coppa» ?? - juventusfcen : Coppa Italia mode ??! #JuveMilan #TIMCup -

"E' un piacere incontrarvi, non potrò assistere alla gara come gli altri anni ma sono certo che sarà una grande partita".Esordisce così il presidente della Repubblica, Sergio, all' incontro al Quirinale con, le due finaliste di. "Siete la punta più avanzata del movimento sportivo più amato del nostro paese.Per i giovani siete un modello da seguire. Questo vi dà grande responsabilità". Poi un invito. "Aiutate gli arbitri. Se uno non li nota, significa che i protagonisti svolgono bene il loro compito".(Di martedì 8 maggio 2018)