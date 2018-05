Coppa di Francia | Psg-Les Herbiers 0-2 | gol di Lo Celso e Cavani

Sfuma il sogno della cenerentola Les Herbiers : la Coppa di Francia al Psg : Sfuma il sogno del Les Herbiers, la squadra di terza serie arrivata in finale della coppa di Francia, contro i milionari del Paris Saint Germain. Cavani , a segno su rigore nella ripresa, e compagni ...

Finale Coppa di Francia - Les Herbiers-Psg in streaming : come vederla : Finale di Coppa di Francia, Les Herbiers-Psg streaming: Cavani e compagni contro la Cenerentola di terza divisione, ecco come vedere la partita in diretta tv.

Coppa di Francia - un’altra favola da raccontare : Les Herbiers-Chambly : Coppa di Francia, un’altra favola da raccontare: Les Herbiers-Chambly Piccole realtà che vogliono diventare grandi, favole da raccontare che nessuno mai potrà dimenticare. Tra poche ore in Francia si scriverà un’altra pagina memorabile di calcio. Teatro, come spesso accade Oltrealpe, è la Coppa di Francia. Si gioca Les Herbiers-Chambly, due squadre che militano in Championnat […]

Coppa Davis - Italia eliminata : Francia in semifinale : Coppa Davis, Italia eliminata: Francia in semifinale Coppa Davis, Italia eliminata: Francia in semifinale Continua a leggere

