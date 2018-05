Coop Alleanza | il rosso mette a rischio i soci e i lavoratori

Proseguono a Ragusa gli incontri promossi da Alleanza Cooperative : In piena campagna elettorale a Ragusa Proseguono gli incontri promossi da Alleanza delle Cooperative con i candidati a primo cittadino

Vinitaly : Alleanza Coop - vini green? solo se certificati : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Nell’ambito dell’universo dei cosiddetti vini ‘green’, è la presenza o meno di una certificazione l’elemento a cui a mio avviso va dato più valore. Occorre sempre prestare attenzione se una produzione vitivinicola è certificata sulla base di parametri e di controlli ben identificati, o se si fonda su impegni volontari e sul rispetto di standard auto-definiti dichiarati ...

Vinitaly - alleanza Coop : “Il vino prende la strada dell’Oriente” : Per i vini italiani le esportazioni si spingono sempre più verso l’Oriente con una crescita a due cifre e buone prospettive di ulteriore espansione a cominciare dalla Russia, dove il nostro export ha registrato un +43% in volume, passando dai 77 milioni di euro di fatturato del 2016 ai 111 del 2017. Stabili, invece, mercati come il Regno Unito, la Germania e gli stessi Stati Uniti. È quanto emerge da una analisi dell’alleanza ...

Pd : Martina incontra rappresentanti Alleanza Cooperative italiane : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, ha incontrato questa mattina i rappresentanti dell’Alleanza delle cooperative italiane.Dopo l’incontro con il segretario generale della Cisl, Martina prosegue il percorso di confronto del Partito Democratico con le parti sociali e con il mondo produttivo sui temi del lavoro e del sociale, oltre che sull’analisi dell’attuale ...

Vino - Alleanza Cooperative : la vendemmia 2018 sarà migliore di quella del 2017 : “La prudenza è d’obbligo ma auspichiamo una vendemmia di quantità superiore al 2017 ma comunque inferiore al 2016 per effetto di una parziale riduzione della fertilità media indotta dal colpo di calore subito in estate“: lo ha dichiarato Ruenza Santandrea, coordinatrice settore Vino dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, in occasione dell’incontro di oggi a Roma “Vigneti sostenibili per climi ...

Maltempo - Alleanza Coop : conto salato per l’ortofrutta : Si stimano danni per oltre 680 milioni di euro e si rischia Pasqua senza fragole e senza asparagi: lo rileva Alleanza Cooperative Agroalimentare. L’ondata di freddo mette a rischio il 40% della frutta primaverile come ciliegie e mandorle, che ha già danneggiato oltre il 45% della produzione orticola da Nord a Sud. “Ciò che si era salvato dalle prime ondate di gelo di Burian – prosegue Alleanza Coop – è stato ...

Alleanza Cooperative sostiene il patto per lo zucchero italiano : Roma, 15 mar. , askanews, 'Un intero comparto produttivo nazionale rischia seriamente di scomparire se non si interviene rapidamente'. È l'appello lanciato dal presidente di Alleanza delle Cooperative ...

Maltempo - Alleanza Coop : “A causa delle piogge 100 milioni di danni all’ortofrutta” : Le coltivazioni di ortofrutta che si erano salvate dal ghiaccio rischiano di essere distrutte ora dall’acqua, con ulteriori danni per 100 milioni di euro. Sono le prime stime dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, in merito alla nuova ondata di Maltempo che potrebbe far perdere il 20% della produzione orticola, come broccoli, cavoli, verza, finocchi, carciofi e scarole; una situazione che andrebbe ad aggravare il quadro ...

Gelicidio - Alleanza Cooperative : conto da 500 milioni per l’agroalimentare : ”Cappotto da 500 milioni per l’agroalimentare, altro che cappotto per difendersi dal freddo. Le piogge gelate e le intense nevicate delle ultime 24 ore in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Veneto peggiorano il già pesante bilancio per gli agricoltori e per le imprese agricole”: lo spiega in una nota l’Alleanza Cooperative Agroalimentari. ”Se la frutta stagionale è al riparo, perché già è stata raccolta, gelo e ...