Consultazioni | Di Maio | “Non esiste governo neutrale Al voto prima possibile Salvini?

Dopo Consultazioni Salvini incontra Di Maio : 'Governo politico o al voto l'8 luglio' : Il leader della Lega Dopo l'incontro con il Capo dello Stato: siamo pronti a dar vita a un governo di centrodestra. Il leader dei 5Stelle ha ribadito la linea del Movimento: "No a esecutivi tecnici. Contratto con Lega o urne". Martina: 'no' a incarichi al buio o trasformismi. Sì a sforzo super partes

Matteo Salvini incontra Luigi Di Maio dopo le Consultazioni. Clamoroso accordo : 'Governo politico o voto l'8 luglio' : Un vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, subito dopo le consultazioni, e Lega e M5s trovano un nuovo accordo: "Senza governo politico, si torna al voto l'8 luglio". Ad annunciarlo, a sorpresa, è stato lo stesso Salvini che forse ha annusato l'aria e intuito che il presidente Sergio Mattarella non gli avrebbe concesso il mandato di governo al buio. Subito dopo il colloquio al Quirinale, Salvini (in compagnia di Silvio Berlusconi e Giorgia ...

Consultazioni - INCONTRO SALVINI-DI MAIO/ Live - voto 8 luglio? Mattarella verso Governo elettorale - ok Lega-M5s : CONSULTAZIONI Live da Mattarella: Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di MAIO, Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:50:00 GMT)

Governo : nuove Consultazioni - Salvini e Di Maio chiudono a governo del presidente. Non escluso voto a luglio : "Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se ...

Governo - Consultazioni. Di Maio : no tecnici. Salvini : pronti per governo di centrodestra : Il leader dei 5 Stelle: "Disponibile a scegliere un premier terzo con la Lega". Il leghista: Mattarella ci dia modo di trovare la maggioranza centrodestra, vertice della verità: uniti, mandato a noi ...

Governo - Consultazioni in diretta. Salvini : “Mia disponibilità per fare esecutivo di centrodestra”. Di Maio : “No a tecnici” : “Non siamo disponibili a un Governo tecnico”. Ed è ancora possibile dare vita a un “Governo politico”. Così Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo politico del M5s ha sentito nella notte e in mattinata Matteo Salvini, che ieri aveva aperto alla sua offerta di formare un Governo politico M5s-Lega guidato da un premier terzo. Ma anche il leader ...

Consultazioni. Salvini : offerto disponibilità a guidare governo. Di Maio : no a esecutivi tecnici : Il leader della Lega spiega: siamo pronti a dar vita a un governo di centrodestra. Confidiamo in Capo dello Stato per cercare maggioranza. Il Paese non può più aspettare. Il leader dei 5Stelle intanto ha ribadito la linea del Movimento. Casellati premier? Cariche istituzionali restino tali

Nuovo governo - le Consultazioni di oggi<br>Di Maio : "Governo politico o al voto" : 11:10 - Arriva al Colle la delegazione del centrodestra: "Centrodestra resta unito, a noi il mandato", è la posizione del trio Salvini-Meloni-Berlusconi. 10:40 - Al termine dell’incontro con il presidente Mattarella, Luigi Di Maio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Io non sono mai stato di impedimento ad un contratto di governo. Esecutivo politico o si torni al voto, non siamo disponibili ad appoggiare un governo tecnico. Aumento Iva? ...

Consultazioni : Di Maio - aumento Iva va scongiurato già nel Def : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Lo spauracchio dell’aumento dell’Iva legato alle clausole di salvaguardia Ue? “Secondo me non dobbiamo aspettare neanche la formazione del governo, c’è la discussione del Def e già lì dentro va scongiurato l’aumento dell’Iva e poi va fissato con un provvedimento avente valore di legge prima possibile”. Lo dice Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei cronisti post ...

Consultazioni Governo : Salvini da Mattarella - Di Maio riapre alla Lega [LIVE] Video : LIVE Consultazioni Mattarella, Di Maio: 'Governo politico con la Lega o elezioni' 11:45 - In attesa dell'uscita di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono appena arrivati al Quirinale Graziano Delrio e Andrea Marcucci, esponenti di spicco del Pd molto vicini all'ex premier Matteo Renzi. 11:20 - Arrivata da pochissimi minuti la deLegazione del centrodestra al Quirinale. #Quirinale: il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi ...

Consultazioni : Di Maio - non perdiamo 2 anni per legge elettorale : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Su un governo ad hoc per mettere a punto una nuova legge elettorale “l’unica cosa che non voglio fare è portare gli italiani su un dibattito di due anni sul premio alla lista, soglia di sbarramento”, ecc… “Il ballottaggio lo faranno gli italiani tornando a votare”. Lo dice Luigi Di Maio dopo le Consultazioni al Quirinale. L'articolo Consultazioni: Di Maio, non perdiamo 2 anni ...

Centrodestra da Mattarella : Salvini resta con Berlusconi?/ Live Consultazioni Di Maio : Governo con Lega o voto : nConsultazioni Live da Mattarella: Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di Maio, Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra cosa fa?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:39:00 GMT)

Consultazioni : Di Maio - M5S ultimo ad aver paura del voto (2) : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Le forze politiche alternative a noi – rivendica Di Maio – sperano in un risultato migliore perché hanno messo insieme dieci liste alle regionali. Alle amministrative sappiamo bene il nostro rendimento” inferiore rispetto ai risultati delle politiche, e quindi “non si utilizzino le amministrative per portarci al voto, perché in tal caso la fiducia che ci sarà tributata sarà comunque ...

Consultazioni : Di Maio - grazie a Mattarella per pazienza : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo ringraziato il Presidente della Repubblica soprattutto per la pazienza dimostrata nei confronti delle forze politiche”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine delle Consultazioni al Colle.Di Maio, nella sua dichiarazione, ha ripercorso gli ultimi due mesi assicurando quanto fatto dal M5S: “abbiamo dato tutto il possibile per formare un governo in maniera lineare, mettendo al centro il ...